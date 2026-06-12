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कानपुर ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री से रिटायर्ड 92 वर्षीय बुजुर्ग की घर में संदिग्ध मौत; 3 दिन से सड़ रही थी लाश

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड 92 वर्षीय बुजुर्ग का शव उनके घर के बंद कमरे में सड़ी अवस्था में मिला, जबकि उनका परिवार ऊपर रहता है.

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कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:45 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रावतपुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर इलाके से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है. यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त एक 92 वर्षीय बुजुर्ग ईबख्श का शव उनके ही घर के एक बंद कमरे के भीतर नग्न और सड़ी-गली अवस्था में बरामद हुआ है.

बुजुर्ग का शव करीब तीन दिनों तक मकान के नीचे के कमरे में लावारिस पड़ा रहा और उनका पूरा परिवार बेखबर होकर ऊपरी मंजिल पर सामान्य रूप से रहता रहा. इस बात का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को घर के भीतर और आसपास के पूरे इलाके में तेज दुर्गंध फैलने लगी.

रावतपुर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव. (Video Credit: ETV Bharat)

बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना: असहनीय बदबू आने के बाद जागरूक पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा और भीतर से बुजुर्ग का सड़ा-गला शव बरामद किया. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, ईबख्श साल 2003 में गन फैक्ट्री से सम्मानपूर्वक रिटायर हुए थे और वह इस दो मंजिला मकान के निचले हिस्से में बने चार कमरों में से एक में अकेले जीवन व्यतीत करते थे. जबकि उनका बेटा अनुराग, बहू, पोते और बहन अलका मकान की ऊपरी मंजिल पर निवास करते हैं. परिजनों ने पुलिसिया पूछताछ में बताया कि ईबख्श को अक्सर पूरी तरह अकेले और शांत रहने की आदत थी, इसलिए शुरुआत में किसी को कोई शक नहीं हुआ.

बेटे अनुराग ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट: ईबख्श के बेटे अनुराग ने बताया कि मंगलवार 9 जून के बाद से जब उनके पिता किसी को दिखाई नहीं दिए और मुख्य गेट खुला मिला, तो पूरे परिवार को उनके अचानक लापता होने की आशंका हुई. पिता के अचानक गायब होने पर परिजनों ने अपने स्तर से आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के घरों में उनकी काफी तलाश की थी. रिश्तेदारों के घर, नजदीकी रेलवे स्टेशन और विभिन्न अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी जब उनका कहीं पता नहीं चला, तो बेटे अनुराग और पत्नी आफरीन ने 10 जून को रावतपुर थाने में उनकी गुमशुदगी की आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई. इस बीच घर के निचले हिस्से के कमरों में बाहर से ताले लटके होने के कारण परिवार के किसी भी सदस्य ने अंदर झांकने या ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की.

कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने शुरू की जांच: शुक्रवार को जब शव के पूरी तरह सड़ने के कारण बदबू असहनीय हो गई, तब स्थानीय लोगों ने यूपी डायल 112 को इसकी तत्काल जानकारी दी. मौके पर पहुंची रावतपुर पुलिस ने जब गहरे संदेह के आधार पर नीचे के एक बंद कमरे का ताला तोड़कर दरवाजा खुलवाया, तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए. बुजुर्ग ईबख्श का शव पूरी तरह विकृत होकर सड़ चुका था, जिससे यह साफ था कि उनकी प्राकृतिक या संदिग्ध मौत करीब दो से तीन दिन पहले ही हो चुकी थी. कल्याणपुर के एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा लिए हैं और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की विधिक कार्रवाई: एसीपी ने आगे बताया कि बुजुर्ग की मौत के सटीक और असली कारणों का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से चल सकेगा. पुलिस प्रशासन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के आधार पर ही मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल इस अजीबोगरीब घटना को लेकर इलाके के लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे एक ही घर में रहते हुए परिवार को मौत की भनक तक नहीं लगी. रावतपुर थाना पुलिस परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

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