ETV Bharat / state

कानपुर ड्रग पार्टी का भंडाफोड़: इंस्टाग्राम के जरिए बुलाए गए थे सैकड़ों छात्र, LSD-कोकीन के साथ दो गिरफ्तार

नवाबगंज के एक क्लब में ड्रग पार्टी पर छापेमारी कर नशीले पदार्थ बरामद किए हैं. पुलिस ने दो आयोजकों को गिरफ्तार किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर आरोपियों को जेल भेज रहे हैं. इसी कड़ी में पुलिस ने शहर में कुछ दिनों पहले हुई एक ड्रग पार्टी के मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शनिवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने खुद इस मामला का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस इवेंट की सूचना मिली थी.

जानकारी देते पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल. (Video Credit: ETV Bharat)

दिल्ली-हरियाणा से कानपुर पहुंचे थे इंजीनियरिंग छात्र: इंस्टाग्राम पोस्ट में ड्रग पार्टी का स्पष्ट जिक्र मिलने के बाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ क्लब में छापेमारी की. वहां पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम को मौके से भारी मात्रा में एलएसडी, कोकीन, हसीस, चरस और गांजा बरामद हुआ. नवाबगंज थाना क्षेत्र के इस क्लब में छापेमारी के दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा नशे में झूमते हुए पाए गए. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर आयोजक और ड्रग डीलर मोहित जायसवाल व मोहम्मद फरदीन को गिरफ्तार कर लिया.

क्लब में चल रही ड्रग पार्टी पर मारा छापा: छापेमारी के दौरान पकड़े गए युवाओं को पुलिस ने कड़ी फटकार लगाकर छोड़ दिया. सीपी ने जानकारी दी कि पार्टी में मौजूद अधिकतर युवा इंजीनियरिंग के छात्र थे, जो विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से यहां आए थे. जांच में सामने आया कि इस निजी क्लब में प्रवेश के लिए प्रत्येक प्रतिभागी से 1000 रुपये की एंट्री फीस ली गई थी. सभी युवाओं को निर्देश दिए गए थे कि वे पार्टी में शामिल होने के लिए अपना पास अनिवार्य रूप से साथ लाएं.

पुलिस का अभियान जारी रहेगा : युवाओं को उम्मीद थी कि वे पार्टी का आनंद लेकर सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने स्पष्ट किया कि कानपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा. अब पुलिस ऐसी गोपनीय टीमें तैयार कर रही है, जो सादे कपड़ों में संदिग्ध पार्टियों और आयोजनों में शामिल होकर निगरानी करेंगी. उन्होंने चेतावनी दी है कि ड्रग्स मुहैया कराने वाले क्लब संचालकों के खिलाफ अब साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- यूपी के आम किसानों के लिए खुशखबरी; फ्रूट बैग स्कीम में मिलेगा 25,000 रुपये का अनुदान, ऐसे करें आवेदन

TAGGED:

COMMISSIONER RAGHUBIR LAL
LSD COCAINE SEIZED KANPUR
NAWABGANJ CLUB RAID
INSTAGRAM DRUG PARTY EVENT
CRIME BRANCH KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.