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कानपुर में फर्जी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश: 12वीं से PhD तक की मार्कशीट बेचने वाला डॉ. मनीष गिरफ्तार, इंदौर-दिल्ली तक जुड़े तार

कानपुर क्राइम ब्रांच की रडार पर इंदौर का प्रिंटिंग प्रेस, लिंग्या और कुमांऊ यूनिवर्सिटी की छपती थीं फर्जी मार्कशीट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इंदौर से छपती थीं फर्जी मार्कशीट: मास्टरमाइंड के साथ एक और आरोपी अर्जुन यादव को भी पुलिस ने दबोचा है. इन दोनों के बीच हुई WhatsApp चैट के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को मिले हैं. इसी तरह इस गिरोह में शामिल दो अन्य युवकों के नाम भी पुलिस को पता लगे हैं, जिनमें संजय पंजानी व शेखर गुप्ता शामिल हैं. आरोपी संजय पंजानी फर्जी मार्कशीट छापने का काम इंदौर से कर रहा था, जहां पुलिस टीम भेजी जा चुकी है.

मास्टरमाइंड डॉक्टर मनीष दिल्ली से गिरफ्तार: उस समय पकड़े गए एक आरोपी शैलेंद्र ने इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर मनीष का नाम उबला था. क्राइम ब्रांच की टीम इस शातिर मास्टरमाइंड को पिछले कई दिनों से लगातार तलाश रही थी. वह पुलिस से बचने के लिए कभी पुणे, कभी बेंगलुरु, कभी गोवा तो कभी दिल्ली समेत अन्य शहरों में अपनी लोकेशन बदल रहा था. हालांकि, रविवार को टीम के सतर्क सदस्यों ने उसे पुख्ता साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया.

सोमवार को यह जानकारी पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने दी. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस की ओर से फरवरी में भी इसी तरह के एक मामले का खुलासा किया गया था, जिसमें कई आरोपियों को अरेस्ट किया गया था.

कानपुर: कानपुर शहर की किदवई नगर थाना पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच के सदस्यों ने फर्जी डिग्री, माइग्रेशन व सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह से जिन दो मुख्य आरोपियों की अभी अरेस्टिंग हुई है, उनमें मनीष उर्फ रवि और अर्जुन यादव शामिल हैं.

डेढ़ से ढाई लाख में बिक रही थीं BA, BSc और PhD की डिग्रियां, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों पर गिरेगी गाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

डेढ़ से ढाई लाख में बिकती थी डिग्री: दोनों आरोपियों ने देश की दो नामचीन यूनिवर्सिटी- लिंग्या यूनिवर्सिटी व कुमांऊ यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन समेत अन्य दस्तावेज तैयार कराए थे. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि ये आरोपी जरूरतमंदों से डेढ़ से ढाई लाख रुपये लेकर फर्जी डिग्रियां तैयार कराते थे. इन फर्जी दस्तावेजों में वैसे तो 12वीं से लेकर पीएचडी (PhD) तक की डिग्रियां शामिल थीं. मगर अधिकतर ये बीए, बीएससी व बीकॉम की डिग्रियां ही छात्रों को बेचते थे.

फर्जी डिग्रियों से हासिल की नौकरियां: पुलिस आयुक्त ने आशंका जताते हुए कहा कि उन्हें शक है कि कई ऐसे युवाओं को भी ये डिग्रियां दी गईं, जिसका प्रयोग करके उन्होंने विभिन्न विभागों में नौकरियां हासिल कर ली हैं. इन जालसाज आरोपियों के तार देश के विभिन्न राज्यों तक फैले हुए हैं. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपियों ने दो नामी प्ले स्कूलों की फ्रेंचाइजी भी ले रखी थीं. इनमें अल्मा किड्स व लर्निंग पाथ शामिल हैं.

कानपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: देशव्यापी फर्जी डिग्री गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड डॉ. मनीष समेत दो गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्ले स्कूल की आड़ में जालसाजी का खेल: अल्मा किड्स जहां मॉरीशस की एक कंपनी है, वहीं लर्निंग पाथ का मालिक खुद आरोपी डॉक्टर मनीष था. आरोपियों द्वारा इन स्कूलों की फ्रेंचाइजी को 25-25 हजार रुपये में पेरेंट्स और इच्छुक लोगों को दिया जाता था. अब इन दोनों फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच पुलिस द्वारा गहनता से की जा रही है. सीपी रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न शहरों में एक बड़ा आयोजन कराया जाता था.

फर्जी अवार्ड शो से जमाते थे धाक: यह प्रोग्राम 'ग्लोबल बुक आफ एक्सीलेंस अवार्ड यूके टू लंडन' नाम से कराया जाता था, जो पूरी तरह से फर्जी होता था. इस कार्यक्रम में कई शहरों के ऐसे संभ्रांत लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जाता था, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम किया हो. हालांकि, सम्मान देने के बाद ये आरोपी उन्हीं रसूखदार लोगों से अपना काम निकालते थे. साथ ही वे समाज में यह दर्शाते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में वे समाजसेवा जैसा काम कर रहे हैं, जबकि इसकी आड़ में साल 2019 से ये छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे.

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