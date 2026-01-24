ETV Bharat / state

कानपुर में सट्टेबाजी-हवाला कारोबार का भंडाफोड़; रकम की लेनदेन के तार नोएडा, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और गुजरात तक

कानपुर : कलक्टरगंज थाना क्षेत्र स्थित धनकुट्टी में कमिश्नरेट पुलिस की टीम ने शुक्रवार सुबह 61.48 किग्रा. चांदी, हवाला और सट्टे से कमाई गई दो करोड़ रुपये की रकम पकड़ी थी. इस केस में पकड़े आरोपियों से पूछताछ के बाद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं. आरोपियों के तार नोएडा, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और गुजरात तक जुड़े हुए हैं. आरोपी सोने-चांदी के भाव पर सट्टेबाजी कराते थे.



अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि जिन पांच आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया था. उनमें धनकुट्टी निवासी रमाकांत गुप्ता, किदवई नगर निवासी अभय त्रिपाठी, बिरहाना रोड निवासी राहुल जैन, किदवई नगर निवासी सचिन गुप्ता व नवाबगंज निवासी वंशराज कश्यप शामिल थे. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस टीम को बताया था कि वह सात से 15 दिनों तक हवाला की रकम का लेनदेन करते थे. आरोपियों के संपर्क में कानपुर के अलावा नोएडा, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और गुजरात के कुछ कारोबारियों से जुड़े हुए हैं. इनपुट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

अपर पुलिस उपायुक्त के मुताबिक आरोपियों ने कानपुर के भी 10 से अधिक कारोबारियों के नाम उजागर किए हैं. क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. सभी आरोपियों के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है. पुलिस टीम को आरोपियों के पास से अंकुश मंगल उर्फ अंकुश अग्रवाल का संपर्क मिला है, जो आगरा का नामचीन सट्टेबाज है. पुलिस टीम उस तक पहुंचने की तैयारी कर रही है. सभी आरोपियों जेल भेजा गया है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली का महाठग सोनी सोफे में छुपाता था डॉलर; 20 कंपनियां बनाकर 8 देश के 700 लोगों से ठगे 970 करोड़

यह भी पढ़ें : क्रिप्टो में निवेश का लालच देकर 2.52 करोड़ ठगे, कंबोडिया भेजी रकम, जोधपुर के 3 शातिर अरेस्ट