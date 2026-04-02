ETV Bharat / state

कानपुर: क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी की मां की मौत पर हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही-अवैध वसूली का आरोप

कानपुर: कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है. प्रोफेशनल क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी ने अपनी मां की मौत के बाद एक निजी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि इलाज के नाम पर न केवल अवैध वसूली की गई, बल्कि भारी लापरवाही भी बरती गई.

वेंटिलेटर के नाम पर धोखाधड़ी: रायपुरवा निवासी उत्कर्ष द्विवेदी के अनुसार, 21 जुलाई 2025 को उनकी मां को चकेरी के शिवकटरा स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि अस्पताल ने मोटी रकम वसूली, लेकिन भर्ती होने के मात्र 13 घंटे के भीतर ही उनकी मां की मृत्यु हो गई. उत्कर्ष का कहना है कि मौत के बाद भी करीब तीन घंटे तक अस्पताल प्रबंधन उन्हें वेंटिलेटर पर बताकर इलाज का नाटक करता रहा. परिजनों के भारी विरोध के बाद ही शव सौंपा गया, लेकिन इलाज और मृत्यु से जुड़ा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिया गया.

स्वास्थ्य विभाग पर मिलीभगत के आरोप: पीड़ित क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके उलट, अस्पताल प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर उनके खिलाफ रंगदारी का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिससे उनके करियर को नुकसान पहुँचा है. उत्कर्ष ने दावा किया कि आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से पता चला है कि संबंधित अस्पताल मानकों के विपरीत संचालित हो रहा है. उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पर भी मामले को रफा-दफा करने और समझौता कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीनचिट: दूसरी ओर, कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी ने क्रिकेटर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने इस मामले की गहन जांच की थी. जांच में पाया गया कि भर्ती के समय मरीज का हीमोग्लोबिन स्तर मात्र 4 था और उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक थी. सीएमओ के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन दोषी नहीं पाया गया है और परिजनों ने समय पर न तो पोस्टमार्टम कराया और न ही पुलिस में शिकायत की थी.

यह भी पढ़ें- यूपी में साइबर क्रिमिनल्स पर सख्ती; औरैया में 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, पुलिस ने दिया सख्त संदेश