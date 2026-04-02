ETV Bharat / state

कानपुर: क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी की मां की मौत पर हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही-अवैध वसूली का आरोप

सीएमओ हरिदत्त नेमी ने बताया कि उत्कर्ष द्विवेदी ने जिलाधिकारी के पास शिकायत की थी. डीएम ने डॉक्टरों की तीन सदस्यीय टीम से जांच कराई.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रोफेशनल क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है. प्रोफेशनल क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी ने अपनी मां की मौत के बाद एक निजी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि इलाज के नाम पर न केवल अवैध वसूली की गई, बल्कि भारी लापरवाही भी बरती गई.

उत्कर्ष का आरोप है कि जब उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनके खिलाफ साजिश के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया.

जानकारी देते क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी (Video Credit: ETV Bharat)

वेंटिलेटर के नाम पर धोखाधड़ी: रायपुरवा निवासी उत्कर्ष द्विवेदी के अनुसार, 21 जुलाई 2025 को उनकी मां को चकेरी के शिवकटरा स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि अस्पताल ने मोटी रकम वसूली, लेकिन भर्ती होने के मात्र 13 घंटे के भीतर ही उनकी मां की मृत्यु हो गई. उत्कर्ष का कहना है कि मौत के बाद भी करीब तीन घंटे तक अस्पताल प्रबंधन उन्हें वेंटिलेटर पर बताकर इलाज का नाटक करता रहा. परिजनों के भारी विरोध के बाद ही शव सौंपा गया, लेकिन इलाज और मृत्यु से जुड़ा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिया गया.

स्वास्थ्य विभाग पर मिलीभगत के आरोप: पीड़ित क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके उलट, अस्पताल प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर उनके खिलाफ रंगदारी का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिससे उनके करियर को नुकसान पहुँचा है. उत्कर्ष ने दावा किया कि आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से पता चला है कि संबंधित अस्पताल मानकों के विपरीत संचालित हो रहा है. उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पर भी मामले को रफा-दफा करने और समझौता कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीनचिट: दूसरी ओर, कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी ने क्रिकेटर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने इस मामले की गहन जांच की थी. जांच में पाया गया कि भर्ती के समय मरीज का हीमोग्लोबिन स्तर मात्र 4 था और उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक थी. सीएमओ के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन दोषी नहीं पाया गया है और परिजनों ने समय पर न तो पोस्टमार्टम कराया और न ही पुलिस में शिकायत की थी.

यह भी पढ़ें- यूपी में साइबर क्रिमिनल्स पर सख्ती; औरैया में 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, पुलिस ने दिया सख्त संदेश

TAGGED:

KAILASH MEDICAL CENTER CHAKERI
KANPUR HEALTH DEPARTMENT NEGLIGENCE
MEDICAL MALPRACTICE CMO KANPUR
UTKARSH DWIVEDI MOTHER DEATH
KANPUR CRICKETER UTKARSH DWIVEDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.