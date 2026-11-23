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कानपुर: गेम GTA-6 का सिर चढ़ा जुनून, मनोरंजन की चाहत में ताक पर स्वास्थ्य

कानपुर: AI के दौर में किसी गेम के लिए ऐसी दीवानगी, कि गेमिंग जोन में स्लॉट बुक हैं, कोई बोर्ड परीक्षा के बीच समय निकालकर पहुंच रहा है तो गेम खेलने के दौरान समय कैसे बीत रहा इसकी किसी को खबर तक नहीं लग रही. हम बात कर रहे हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 जिसे आम बोलचाल की भाषा में GTA-6 कहा जा रहा है.13 साल का लंबा इंतजार, बचपन की यादें और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स.

गेमिंग जोन में मिले एक अन्य युवा खिलाड़ी आदर्श ने बताया कि,उन्होंने गेम के लॉन्च से पहले ही दो दिनों के लिए अपना स्लॉट बुक करा लिया था.वह लगातार दो दिनों से गेम खेलने आ रहे हैं.पहले दिन करीब एक घंटे खेलने के बाद भी उन्हें समय बीतने का एहसास नहीं हुआ.वह करीब 8 से 9 घंटे गेम खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी गेम का शुरुआती हिस्सा ही देखा है. इसमें गाड़ी चलाने के साथ ही मिशन पूरे करना और कहानी को समझना भी गेम का अहम हिस्सा है.

गेमिंग जोन में GTA 6 खेलने पहुंचे युवा अंतरिक्ष सिंह ने बताया कि गेम की ग्राफिक्स, आवाज की गुणवत्ता और मिशन पहले के मुकाबले काफी बेहतर महसूस होते हैं. उन्होंने कहा कि गेम को मनोरंजन के नजरिये से ही देखना चाहिए.इसमें दिखाई जाने वाली गतिविधियों को असल जिंदगी में अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. गेम में सिर्फ गाड़ी चलाना या अपराध से जुड़े दृश्य ही नहीं हैं, बल्कि किरदारों की दिनचर्या, शरीर को फिट रखने, अलग-अलग जगहों को देखने और कई तरह की गतिविधियों का अनुभव भी मिलता है.

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की दीवानगी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है.कानपुर में गेमिंग जोन बुक हैं. आखिर 13 साल बाद विश्व के सबसे लोकप्रिय गेम को खेलने का लोगों को मौका मिल रहा है. खिलाड़ियों ने पहले से ही स्लॉट बुक करा रखा है. जब गेम खेल रहे हैं तो पहली की यादें भी ताजा हो रही हैं. GTA 6 भी पिछली कड़ियों को जोड़ती हुई आगे की कहानी को रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ाती है.

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक रोमांचक गेम है, जिसका पिछला वर्जन GTA 5, करीब 13 साल पहले आया था. यह गेम सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे एंटरटेनमेंट लॉन्च में से एक रहा. कहानी की बात करें तो इसमें खिलाड़ी वापस 'Vice City' पहुंचते हैं, जहां वे गेम के दो मुख्य किरदारों-लूसिया कैमिनोस और जेसन डुवल-को कंट्रोल करते हैं. गेम के रिलीज़ होने से पहले ही इसने 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई कर ली थी और इसके 10 मिलियन से ज़्यादा प्री-ऑर्डर आ चुके थे.इसमें गाड़ी चुराने के मिशन के साथ ही खुद को पुलिस से बचाना, बेहतरीन ग्राफिक्स, AI का बेहतरीन इस्तेमाल के साथ गैर-खिलाड़ी किरदार यानी NPC पहले के मुकाबले अधिक वास्तविक नजर आते हैं.

GTA 6 की लोकप्रियता का असर गेमिंग कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है.गेमिंग कैफे संचालक अमन अवस्थी बताते हैं कि,उन्होंने अपना कैफे गेम के लॉन्च को ध्यान में रखकर ही शुरू किया था.कैफे खुले अभी करीब एक सप्ताह हुआ है, लेकिन गेम को लेकर पहले से ही लोगों में उत्साह था.अमन के मुताबिक, शाम पांच बजे के बाद उनके दोनों PS5 कंसोल GTA 6 खेलने वाले खिलाड़ियों से भरे रहते हैं.और इसकी वजह से पहले से स्लॉट बुक कराने वालों की संख्या भी अच्छी है.गेम में शरीर की फिटनेस, व्यायाम, खानपान और किरदार के रखरखाव जैसी चीजों को भी शामिल किया गया है.अगर किरदार की देखभाल नहीं की जाती तो उसके रूप और गतिविधियों में बदलाव दिखाई दे सकता है.

रोमांच के लिए जेब हो रही ढीली

गेमिंग जोन संचालकों के मुताबिक, GTA 6 को लेकर शुरुआती दौर में खिलाड़ियों की मांग काफी अधिक रही. इसी वजह से अलग-अलग गेमिंग जोन में इसे खेलने के लिए अलग-अलग शुल्क रखा गया है.अमन अवस्थी बताते हैं,कि उनके यहां शुरुआती दौर में GTA 6 खेलने का शुल्क 199 रुपये प्रति घंटा रखा गया है. उनका कहना है,कि शुरुआती भीड़ कम होने के बाद इसे घटाकर सामान्य PS5 गेमिंग शुल्क के करीब 130 रुपये प्रति घंटा करने की योजना है.वहीं, संचालिका ऋषिका सिन्हा ने बताया कि,उनके गेमिंग जोन में GTA 6 खेलने का शुल्क 200 रुपये प्रति घंटा है. पहले से बुकिंग कराने वाले खिलाड़ियों के लिए यह शुल्क 160 रुपये प्रति घंटा रखा गया है.

गेम खेलने से क्या है नुकसान?

GTA 6 मनोरंजन का बेहतरीन साधन हो सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम खेलने से मिलनेवाले आनंद से कम नहीं दिखते. आखिर ऐसे गेम मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं?.इस सवाल पर ईटीवी भारत ने एलएलआर अस्पताल के मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. धनंजय पांडे से फोन पर बात की.धनंजय पांडे ने बताया कि,लंबे समय तक इंटरनेट और रील्स देखने वाले बच्चों के व्यवहार पर किए गए अध्ययनों में आक्रामकता बढ़ने की बात सामने आई है. ऐसे में अगर बच्चे लगातार हिंसा और आक्रामक गतिविधियों से जुड़ा कंटेंट देखते हैं तो उनके व्यवहार पर इसका असर पड़ने की आशंका रहती है.

गेमिंग की लत की कैसे पहचान करें? (Photo Credit; ETV Bharat)

बच्चों से बात कर निकालें समाधान

डॉ.धनंजय पांडे का कहना है,कि बच्चों को गेम खेलने से पूरी तरह रोकने के बजाय उनके स्क्रीन टाइम की सीमा तय करना ज्यादा व्यावहारिक तरीका हो सकता है. इसके लिए माता-पिता को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि पढ़ाई, खेलकूद, नींद और परिवार के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है.उन्होंने बताया कि,अभिभावक ऐसे डिजिटल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मदद से बच्चों के मोबाइल और दूसरे उपकरणों के इस्तेमाल की समय सीमा तय की जा सकती है.बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना और तय नियमों का पालन कराना जरूरी है.

गेमिंग की लत छुड़ाने के लिए क्या करें? (Photo Credit; ETV Bharat)

गेमिंग जोन में बढ़ती भीड़ और पहले से बुक हो रहे स्लॉट बताते हैं, कि युवाओं के बीच इसका आकर्षण कितना अधिक है.कोई इसे बचपन की यादों से जोड़ रहा है तो कोई इसके नए फीचर और मिशन को लेकर उत्साहित है.लेकिन गेम का आनंद तभी तक है, जब तक वह व्यक्ति की सामान्य जिंदगी पर हावी न हो.

पढ़ाई, नींद, शारीरिक गतिविधियां और परिवार के साथ समय बिताना प्रभावित होने लगे तो सतर्क होने की जरूरत है.डॉक्टर की सलाह भी यही है, कि गेमिंग को मनोरंजन तक सीमित रखा जाए.बच्चों की उम्र और गेम की सामग्री का ध्यान रखा जाए. स्क्रीन टाइम तय हो और लंबे समय तक लगातार गेम खेलने से बचा जाए. क्योंकि तकनीक और मनोरंजन का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन जब वही आदत हमारी दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगे तो उसे गंभीरता से लेना जरूरी है।

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