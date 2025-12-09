ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा; कानपुर में बना रिकॉर्ड, 14 वाहन जब्त, 52 का चालान
एसडीएम-एसीपी और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करके 8.78 लाख रुपये वसूले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 1:36 PM IST
कानपुर : बिल्हौर थाना क्षेत्र में मंगलवार को तड़के सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन को लेकर चला विशेष अभियान चलाकर अनोखा रिकार्ड बना है. प्रशासनिक एक्शन के दौरान एसडीएम-एसीपी और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई. एसडीएम बिल्हौर, एआरटीओ प्रवर्तन, एसीपी बिल्हौर और बिल्हौर व ककवन पुलिस ने 14 ओवरलोड वाहनों को जब्त कर लिया. 52 वाहनों का विभिन्न अनियमिताओं के चलते चालान किए गए. इस दौरान 8.78 लाख रुपये की राजस्व वसूली भी हुई.
एसडीएम बिल्हौर संजीव दीक्षित ने बताया कि जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर मंगलवार तड़के अभियान शुरू किया गया था. अभियान सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है. इस दौरान ओवरलोड फिटनेस फेल और प्रेशर हॉर्न आदि उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई. सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा.
एसडीएम के मुताबिक अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट, ढकी नंबर प्लेट, ओवरलोड, बकाया टैक्स वाले, बिना वैध तिरपाल के खनिज ढुलाई, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, बिना लाइसेंस और नशे में वाहन चलाने समेत विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गई. अभियान को दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया. बता दें, बीते कई महीनों से ओवरलोडिंग के चलते दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हुआ था. इसके बाद से अधिकारी अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं.