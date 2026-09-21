फोन पर बात करने पर प्रेमिका को छत से फेंका, कानपुर कोर्ट ने दोषी प्रेमी को दी 6 साल की सजा
गवाही और पुलिस जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 10:02 PM IST
कानपुर : लिव-इन पार्टनर को जान से मारने की नीयत से छत से फेंकने के मामले में अपर जिला जज राकेश त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 6 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया.
दोषी आनंद गूबा गार्डन इलाके का निवासी है. एडीजीसी प्रद्युम्न कुमार अवस्थी ने बताया कि आरोपी आनंद के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 7 गवाह पेश किए गए थे. उन्होंने कहा कि गवाहों की गवाही और पुलिस जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
घटना के विवरण को लेकर पीड़िता के पिता ने 8 जुलाई 2023 को कल्याणपुर थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में बताया था कि 7 जुलाई 2023 की रात करीब 9 बजे उनकी बेटी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी. पीड़िता के पिता के अनुसार, उसे फोन पर बात करते देख आनंद अपना आपा खो बैठा और उसने जान से मारने की नीयत से उसे छत से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
पीड़िता के संदर्भ में उसके पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी की शादी करीब 10 साल पहले शिवराजपुर के एक युवक से हुई थी, लेकिन पति से मनमुटाव के चलते वह मायके में रहने लगी थी. घटना से महज 10 दिन पहले ही वह अपने सात साल के बेटे के साथ आनंद के घर पर उसके साथ रहने के लिए आई थी.
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