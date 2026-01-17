ETV Bharat / state

पति को जहर देकर मारा, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद; कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया

कानपुर: अपर जिला कोर्ट की न्यायाधीश नीलांजना ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर मारने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद के साथ ही 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले की शहर भर में चर्चा है. इस पूरे मामले में मृतक की कक्षा दो में पढ़ने वाली बेटी और होटल के मैनेजर की अहम गवाही मजबूत पक्ष साबित हुई.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय झा ने बताया युवक को जहर देकर मारने में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में मृतक की कक्षा दो में पढ़ने वाली बेटी अभिश्री का बयान टर्निंग प्वाइंट बना. उसने कोर्ट को बताया कि मम्मी और आयुष ने कुछ सफेद सा घोलकर पापा को पिलाया था.

बेटी ने बताया कि लखनऊ के पास एक होटल में हम लोग 5 दिन रुके थे. पापा और आयुष रोज खाना लेने जाते थे. एक दिन आयुष और मम्मी ने सफेद रंग का कुछ घोलकर पापा को पिला दिया था. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें एडमिट कराया गया.

बेटी को मां ने दी धमकी: अभिश्री ने बताया कि जब हमने मम्मी से पूछा कि पापा कैसे बीमार हुए? तब उन्होंने हमसे कहा था, यह बात किसी को बताई तो काट देंगे. मम्मी ने बोला था कि सबसे यही बताना कि पापा की गाड़ी खराब हो गई थी. इस मामले होटल मैनेजर अंकेश तिवारी की गवाही भी अहम रही.