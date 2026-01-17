पति को जहर देकर मारा, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद; कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय झा ने बताया जहर देकर मारने में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
Published : January 17, 2026 at 1:40 PM IST
कानपुर: अपर जिला कोर्ट की न्यायाधीश नीलांजना ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर मारने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद के साथ ही 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले की शहर भर में चर्चा है. इस पूरे मामले में मृतक की कक्षा दो में पढ़ने वाली बेटी और होटल के मैनेजर की अहम गवाही मजबूत पक्ष साबित हुई.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय झा ने बताया युवक को जहर देकर मारने में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में मृतक की कक्षा दो में पढ़ने वाली बेटी अभिश्री का बयान टर्निंग प्वाइंट बना. उसने कोर्ट को बताया कि मम्मी और आयुष ने कुछ सफेद सा घोलकर पापा को पिलाया था.
बेटी ने बताया कि लखनऊ के पास एक होटल में हम लोग 5 दिन रुके थे. पापा और आयुष रोज खाना लेने जाते थे. एक दिन आयुष और मम्मी ने सफेद रंग का कुछ घोलकर पापा को पिला दिया था. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें एडमिट कराया गया.
बेटी को मां ने दी धमकी: अभिश्री ने बताया कि जब हमने मम्मी से पूछा कि पापा कैसे बीमार हुए? तब उन्होंने हमसे कहा था, यह बात किसी को बताई तो काट देंगे. मम्मी ने बोला था कि सबसे यही बताना कि पापा की गाड़ी खराब हो गई थी. इस मामले होटल मैनेजर अंकेश तिवारी की गवाही भी अहम रही.
पिता ने दर्ज कराया था केस: अभियोजन के मुताबिक, किदवई नगर निवासी पुनीत शर्मा ने साल 2024 में नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया था कि उनके इकलौते बेटे प्रतीक की शादी अयोध्या निवासी नेहा शर्मा से साल 2017 में हुई थी. बेटा मेडिकल स्टोर चलाता था.
6 मार्च 2024 को नेहा अपनी बेटी और बेटे के साथ घर आई, लेकिन प्रतीक साथ में नहीं था. जब पिता को शक हुआ तो बेटे के नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद 16 मार्च 2024 को नेहा घर से बच्चों को लेकर निकल गई और फिर वापस नहीं लौटी.
पुलिस की जांच में खुला राज: जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तो यह सामने आया नेहा ने अपने प्रेमी और प्रतीक के दोस्त आयुष के साथ मिलकर प्रतीक को जहर दे दिया था. नौबस्ता पुलिस ने इस मामले में आरोपी नेहा और उसके प्रेमी आयुष को गिरफ्तार किया था.
