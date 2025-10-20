ETV Bharat / state

किराए पर सस्ता मकान दिलाने का झांसा देकर दंपती को पिलाई शराब, नशे में होने के बाद चुरा ले गए बच्चा, 2 गिरफ्तार

कानपुर : नौबस्ता थाना क्षेत्र में डेढ़ महीने के दुधमुंहे बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपियों को उन्नाव से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से तार जुड़े होने से इनकार कर रही है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि नौबस्ता थाने में कानपुर देहात के रहने वाले आफताब ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. आफताब और उसकी पत्नी शाहीन मजदूरी करते हैं, काम की तलाश में दोनों घंटाघर आए थे. साथ में डेढ़ माह का बच्चा भी था. काम के सिलसिले में दोनों उन्नाव के रहने वाले पिंटू और बिधनू की रहनं वाली उसकी महिला साथी कुसुम से मिले थे. पिंटू और कुसुम ने दंपती से दोस्ती बढ़ाकर उनका बच्चा चोरी करके अच्छे दामों पर बेचने का प्लान बना डाला था.

डीसीपी के मुताबिक प्लान के तहत आरोपियों (पिंटू और कुसुम) ने 15 अक्टूबर को आफताब और शाहीन को सस्ता किराए पर मकान दिलाने का झांसा दिया और अपने साथ नौबस्ता लेकर पहुंचे. जहां सभी ने शराब पी. इसके बाद नशा होने पर दंपती सो गए तो पिंटू और कुसुम बच्चे को लेकर फरार हो गए. आरोपी बच्चे को बेचने की फिराक में थे. इसी बीच पुलिस टीम ने दोनों को उन्नाव से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने बेचने की नीयत से बच्चा चोरी किया था और वह बच्चे के खरीदार की तलाश कर रहे थे. दोनों को जेल भेज दिया गया है.