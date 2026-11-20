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नोएडा और लखनऊ में बनेगा देश का पहला डीप टेक हब, 281.03 करोड़ की लागत से तैयार होगा यू-हब

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने शेयर किया विजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में देश का पहला डीप टेक हब स्थापित किया जाएगा. इस अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण 281.03 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जबकि यू-हब का दूसरा भवन आईआईआईटी लखनऊ परिसर में स्थापित होगा. दोनों केंद्रों का निर्माण 24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे उत्तर प्रदेश को अपने प्रमुख डीप टेक हब के लिए एक समर्पित केंद्र मिलेगा और देश की रणनीतिक आत्मनिर्भरता निर्धारित करने वाली तकनीकों के क्षेत्र में कंपनियों के विकास के राज्य के प्रयासों में आईआईटी कानपुर की अहम भूमिका होगी.

AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग पर रहेगा फोकस, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

नोएडा स्थित यू-हब में फिजिकल एआई और रोबोटिक्स, स्वचालित तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर डिजाइन और ओएसएटी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट), उन्नत मेडटेक एवं बायोटेक, क्वांटम और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस पहल का मुख्य मकसद अत्यंत विशिष्ट प्रयोगशाला अनुसंधान को ऐसे उपयोगी उत्पादों और कंपनियों में बदलना है, जो नए अवसर पैदा करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर सकें.

यह हब साल 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में योगदान देने के लिए तैयार किया गया है. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि यह केंद्र शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को साझा प्रयोगशालाओं, डिजाइन, परीक्षण, प्रोटोटाइप निर्माण और प्रमाणन सुविधाओं के साथ कौशल विकास व इनक्यूबेशन कार्यक्रमों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगा. Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat) 40 से 50 स्टार्टअप्स को मिलेगा सहारा, गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में होगा संचालन

इस मंच के माध्यम से बौद्धिक संपदा (आईपी) संरक्षण, दीर्घकालिक निवेश पूंजी (पेशेंट कैपिटल), संस्थापकों को निवेशकों व मार्गदर्शकों से जोड़ने, पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने सहित अनुसंधान के व्यावसायीकरण में पूरी सहायता प्रदान की जाएगी. पूरी क्षमता के साथ यू-हब का लक्ष्य अपने निर्धारित क्षेत्रों में 40 से 50 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना है.