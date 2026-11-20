नोएडा और लखनऊ में बनेगा देश का पहला डीप टेक हब, 281.03 करोड़ की लागत से तैयार होगा यू-हब
281.03 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला डीप टेक हब (यू-हब) स्थापित किया जाएगा, जो AI और सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:33 PM IST
कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में देश का पहला डीप टेक हब स्थापित किया जाएगा. इस अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण 281.03 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जबकि यू-हब का दूसरा भवन आईआईआईटी लखनऊ परिसर में स्थापित होगा. दोनों केंद्रों का निर्माण 24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे उत्तर प्रदेश को अपने प्रमुख डीप टेक हब के लिए एक समर्पित केंद्र मिलेगा और देश की रणनीतिक आत्मनिर्भरता निर्धारित करने वाली तकनीकों के क्षेत्र में कंपनियों के विकास के राज्य के प्रयासों में आईआईटी कानपुर की अहम भूमिका होगी.
AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग पर रहेगा फोकस, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
नोएडा स्थित यू-हब में फिजिकल एआई और रोबोटिक्स, स्वचालित तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर डिजाइन और ओएसएटी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट), उन्नत मेडटेक एवं बायोटेक, क्वांटम और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस पहल का मुख्य मकसद अत्यंत विशिष्ट प्रयोगशाला अनुसंधान को ऐसे उपयोगी उत्पादों और कंपनियों में बदलना है, जो नए अवसर पैदा करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर सकें.
यह हब साल 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में योगदान देने के लिए तैयार किया गया है. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि यह केंद्र शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को साझा प्रयोगशालाओं, डिजाइन, परीक्षण, प्रोटोटाइप निर्माण और प्रमाणन सुविधाओं के साथ कौशल विकास व इनक्यूबेशन कार्यक्रमों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगा.
40 से 50 स्टार्टअप्स को मिलेगा सहारा, गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में होगा संचालन
इस मंच के माध्यम से बौद्धिक संपदा (आईपी) संरक्षण, दीर्घकालिक निवेश पूंजी (पेशेंट कैपिटल), संस्थापकों को निवेशकों व मार्गदर्शकों से जोड़ने, पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने सहित अनुसंधान के व्यावसायीकरण में पूरी सहायता प्रदान की जाएगी. पूरी क्षमता के साथ यू-हब का लक्ष्य अपने निर्धारित क्षेत्रों में 40 से 50 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना है.
इनका चयन उनकी विशिष्ट बौद्धिक संपदा (पेटेंट), प्रयोगशाला अनुसंधान और प्रोटोटाइप निर्माण के अनुभव के आधार पर किया जाएगा. प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने जानकारी दी कि डीप टेक यू-हब को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक स्वतंत्र पंजीकृत धारा 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत यूपी स्टार्टअप मिशन के माध्यम से होगा. इसके 11 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के निदेशक के तौर पर वे खुद करेंगे, जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग, वेंचर कैपिटल और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
सात लाख वर्ग फुट में फैलेगा यू-हब, डीप टेक स्टार्टअप्स को मिलेगा 20 साल का समय
यू-हब के परियोजना निदेशक प्रो. दीपू फिलिप ने बताया कि यू-हब देश का पहला डीप टेक हब होगा जिसका कुल क्षेत्रफल सात लाख वर्ग फुट होगा, जिसमें नोएडा में पांच लाख वर्ग फुट और लखनऊ में दो लाख वर्ग फुट का क्षेत्र शामिल है. पारंपरिक स्टार्टअप इनक्यूबेटर से अलग, यह हब बड़ी संख्या में कम अवधि वाले उद्यमों के बजाय पेटेंट-आधारित वैज्ञानिक नवाचारों, दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और दीर्घकालिक निवेश पूंजी पर ध्यान केंद्रित करेगा.
केंद्र के मानदंडों के अनुसार, पारंपरिक स्टार्टअप्स को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत होने से पहले 10 वर्षों की अवधि मिलती है, जबकि डीप टेक स्टार्टअप्स को उनके विस्तारित अनुसंधान एवं विकास तथा नियामकीय प्रक्रियाओं के कारण 20 वर्षों का समय दिया जाता है. चूंकि इन डीप टेक स्टार्टअप्स में शुरुआती पूंजी की आवश्यकता काफी अधिक होती है और निवेश पर प्रतिफल की अवधि भी सात से आठ वर्षों से अधिक हो सकती है, इसलिए यह हब उनके लिए बेहद मददगार साबित होगा.
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