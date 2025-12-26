कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय के सामने सदन में पार्षदों का हंगामा; बोले-अपने हक के लिए लड़ेंगे जरूर
कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, सदन में ठीक नहीं हुआ, अब वह इसकी शिकायत जिला-प्रदेश स्तर के संगठन व प्रशासनिक अफसरों से करेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 4:42 PM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर में नगर निगम सदन में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. नगर निगम मुख्यालय में सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा पार्षद हंगामा करते हुए आपस में ही उलझ गए. कुछ भाजपा पार्षद जब अपनी बात सदन में मेयर व नगर आयुक्त के सामने रख रहे थे, तभी पार्षद दल के नेता ने आकर बीचबचाव करने का प्रयास किया. हालांकि, उसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई.
यह सब होता देख मेयर प्रमिला पांडेय का पारा चढ़ गया और उन्होंने मंच से ही कहा, किसी की अब नहीं सुनना है. इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी. भाजपा पार्षद पवन गुप्ता ने बताया, वह और उनके साथी ग्वालटोली से पार्षद अंकित मौर्य अपने वार्ड की समस्याएं बता रहे थे. पवन ने तो बाकायदा संतलाल हाता में अभी तक सीवर लाइन न बिछने के मुद्दे संबंधी अखबार की कटिंग अपने कपड़ों के ऊपर चस्पा कर रखी थीं.
इसी बीच अंकित उस समय आवेश में आ गए, जब कई भाजपा पार्षदों ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया. लेकिन, तब तक सदन के अंदर का माहौल गलनभरी सर्दी के बीच गर्मा गया. वहीं, इस पूरे मामले पर मेयर ने कहा, सदन में जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं था. अब वह इसकी शिकायत जिला व प्रदेश स्तर के संगठन व प्रशासनिक अफसरों से करेंगी.
नानाराव पार्क में पार्किंग फ्री: मेयर प्रमिला पांडेय ने बताया, नगर निगम सदन की बैठक में भले ही पार्षदों ने हंगामा किया हो, पर सभी 10 प्रस्तावों पर सदस्यों ने अपनी मुहर लगा दी. अभी तक नानाराव पार्क में पार्किंग को लेकर शुल्क लगता था, जिसे अब फ्री कर दिया गया. इसी तरह 11 हजार रुपये में जरूरतमंद मंगल भवन बुक कर सकेंगे. जल्द ही सभी 110 वार्डों में चार-चार कर्मी दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ेंः न्यू कानपुर सिटी योजना; 21 किसानों ने दी 3.2 हेक्टेयर जमीन, अफसर बोले- जल्द होगी लांचिंग