जब भी मरूंगा न तो हंसते हुए मरूंगा... इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कानपुर के सिपाही ने किया सुसाइड

पुलिस की जांच में पता चला है कि सिपाही मान महेंद्र ने जान देने से 13 घंटा पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में वह कह रहा है कि रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा लोग पैदल चलेंगे हम कंधों पर... देखना जब मैं मरूंगा न तो हंसते हुए मरूंगा, क्योंकि जीते जी मैं रोया बहुत हूं. सिपाही की पत्नी 26 नवंबर को बच्चों को लेकर मथुरा अपनी ससुराल चली गई थी.

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 112 में तैनात एक सिपाही ने मंगलवार को सुसाइड कर लिया. उसी घर में किराए पर रहने वाले दरोगा हेलमेट लेने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य एकत्रित किए. मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के श्यामजीपुरम में बारासिरोही बंबा रोड पर अजय यादव के चार मंजिला मकान में सिपाही मान महेंद्र अपनी पत्नी कविता और दो बच्चों के साथ रहता था. इसी मकान के दूसरे फ्लोर पर कल्याणपुर थाने के दरोगा इंद्र कुमार भी रहते हैं. दरोगा का हेलमेट मान महेंद्र के कमरे में रखा था. मंगलवार सुबह जब वह अपना हेलमेट लेने के लिए महेंद्र के कमरे में पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी आवाज देने के बाद कोई हलचल नहीं हुई तो खिड़की से झांक कर देखा.

इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की. सिपाही मान महेंद्र मथुरा में गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव मढ़ैरा का रहने वाला था. साल 2015 में शादी हुई थी. 11 जुलाई 2018 को वह यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था. कानपुर में रावतपुर थाने से डायल 112 में 13 जून को भेजा गया था. इसके बाद से वह किदवई नगर की पीआरवी 1246 में तैनात था.

डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया, यूपी 112 में तैनात आरक्षी मान महेंद्र ने एक दिसंबर की रात में किसी अज्ञात समय पर आत्महत्या कर ली. मंगलवार की सुबह जिस मकान में सिपाही रहता था उसी मकान में एक सब इंस्पेक्टर भी रहते हैं. उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. महेंद्र ने किन कारणों से जान दी है इसकी जांच की जा रही है.

