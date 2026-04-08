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कानपुर में टप्पेबाजी; पेट्रोलियम अधिकारी बताकर घर से दो गैस सिलिंडर उठा ले गए बदमाश

कानपुर : खाड़ी युद्ध के चलते रसोई गैस की किल्लत चल रही है. ऐसे में लोग तरह तरह की जुगत लगाकर गैस की व्यवस्था कर रहे हैं. वहीं कानपुर साउथ के गोविंद नगर इलाके में सिलिंडर के लिए जालसाजी का अनोखा मामला आया है. यहां दो बदमाश युवक खुद को पेट्रोलियम कंपनी का अधिकारी बता कर घर की महिलाओं को चकमा देकर अंदर घुसे और दो गैस सिलिंडर बाइक पर लाद कर भाग गए. इस बाबत गोविंद नगर थाने में शिकायत की गई है. वहीं बाइक पर सिलिंडर लेकर भागते हुए युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की बात कह रही है.

कानपुर में गैस सिलिंडर लेकर भाग निकले टप्पेबाज. (Video Credit : Social Media)

कानपुर साउथ के गोविंद नगर के चरन सिंह कॉलोनी में रहने वाली कीर्ति वर्मा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं. उनके परिवार में भाई विजय, भाभी सरोजनी और भतीजी बिट्टी रहती हैं. कीर्ति रोजाना की तरह सोमवार को स्कूल गई थीं. भाई विजय काम पर चले गए थे घर पर भाभी सरोजनी और भतीजी थे. दोपहर करीब एक बजे दो युवक बाइक से आए और दोनों युवकों ने खुद को इंडियन ऑयल कारपोरेशन का अधिकारी बताया और सिलिंडरों की कालाबाजारी का हवाला देकर चेकिंग की बात कही.