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कानपुर में टप्पेबाजी; पेट्रोलियम अधिकारी बताकर घर से दो गैस सिलिंडर उठा ले गए बदमाश

कानपुर साउथ के गोविंद नगर में रहने वाली एक शिक्षिका के घर में हुई वारदात. घटना सीसीटीवी में कैद.

कानपुर में गैस सिलिंडर की टप्पेबाजी.
कानपुर में गैस सिलिंडर की टप्पेबाजी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
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कानपुर : खाड़ी युद्ध के चलते रसोई गैस की किल्लत चल रही है. ऐसे में लोग तरह तरह की जुगत लगाकर गैस की व्यवस्था कर रहे हैं. वहीं कानपुर साउथ के गोविंद नगर इलाके में सिलिंडर के लिए जालसाजी का अनोखा मामला आया है. यहां दो बदमाश युवक खुद को पेट्रोलियम कंपनी का अधिकारी बता कर घर की महिलाओं को चकमा देकर अंदर घुसे और दो गैस सिलिंडर बाइक पर लाद कर भाग गए. इस बाबत गोविंद नगर थाने में शिकायत की गई है. वहीं बाइक पर सिलिंडर लेकर भागते हुए युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की बात कह रही है.

कानपुर में गैस सिलिंडर लेकर भाग निकले टप्पेबाज. (Video Credit : Social Media)

कानपुर साउथ के गोविंद नगर के चरन सिंह कॉलोनी में रहने वाली कीर्ति वर्मा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं. उनके परिवार में भाई विजय, भाभी सरोजनी और भतीजी बिट्टी रहती हैं. कीर्ति रोजाना की तरह सोमवार को स्कूल गई थीं. भाई विजय काम पर चले गए थे घर पर भाभी सरोजनी और भतीजी थे. दोपहर करीब एक बजे दो युवक बाइक से आए और दोनों युवकों ने खुद को इंडियन ऑयल कारपोरेशन का अधिकारी बताया और सिलिंडरों की कालाबाजारी का हवाला देकर चेकिंग की बात कही.

इसके बाद दोनों युवक घर के अंदर घुसे और किचन में जाकर एक युवक ने सिलिंडर का रेगुलेटर हटाकर बाहर निकाल लिया. जबकि दूसरे युवक ने पास में रखा खाली सिलिंडर उठा लिया. एक युवक सिलिंडर का वजन करने लगा तो दूसरे ने गैस एजेंसी की रसीद लाने के लिए सरोजनी से कहा. सरोजनी रसीद लेने कमरे में चली गईं. इसी बीच दोनों युवक बाइक पर सिलिंडर रख कर फरार हो गए.

सरोजनी ने बाहर निकल कर शोर मचाया और आसपास के लोगों को पूरी घटना बताई. जिसके बाद पति विजय और कीर्ति घर पहुंचीं. जिसके बाद परिजनों ने थाने में सूचना दी. गोविंद नगर थाना अध्यक्ष रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.

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