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हल्द्वानी में राहुल गांधी पर मुकदमे से भड़के कांग्रेसियों ने निकाला विरोध मार्च, पुलिस ने रस्सा लगाकर रोका

कानपुर में कांग्रेसियों ने निकाला विरोध मार्च. ( Photo Credit : ETV Bharat )