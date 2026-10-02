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कानपुर पुलिस पर बरसे कांग्रेस सचिव जगदीश जांगिड़: कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी केस वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी

कानपुर: कानपुर के तिलक हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जगदीश चन्द्र जांगिड़ ने कहा कि कानपुर पुलिस सत्ताधारी नेताओं और अपराधियों के दबाव में काम कर रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में बेकसूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. जांगिड़ ने चेतावनी दी कि यदि ये झूठे केस तुरंत वापस नहीं लिए गए तो पार्टी बड़ा आंदोलन छेड़ेगी.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी असर नहीं: जांगिड़ ने कहा कि यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी सुधार नहीं दिख रहा है. उन्होंने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से अपील की कि वे विभाग की साख बचाएं और मामले में तुरंत दखल दें. उन्होंने साफ कहा कि निर्दोष कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए. प्रेसवार्ता में पीड़ित कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात सामने रखी.

12 कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुईं 6 एफआईआर: प्रेसवार्ता में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर सीधे आरोप लगाए. शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में जारी भ्रष्टाचार को उजागर करना और जनता को जागरूक करना कोई अपराध नहीं है. उन्होंने दावा किया कि विरोध से घबराकर नशा तस्करों और अवैध वसूली करने वालों के जरिए कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं. अब तक 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं.

कानपुर पुलिस पर भड़के कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव: "माफिया और नेताओं की कठपुतली बनकर न करे काम" (Photo Credit: ETV Bharat)

राहुल गांधी के सिपाही मुकदमों से डरने वाले नहीं: संदीप शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इन फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठती रहेगी. इस मौके पर जिन कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुए हैं, वे भी प्रेसवार्ता में मौजूद रहे. पीड़ित कार्यकर्ता शिवम कठेरिया के पिता ने अपने बेटे पर हुए हमले की आपबीती सुनाई. इस दौरान शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता, मदन मोहन शुक्ला, नीतम सचान और चन्द्रमनी मिश्रा समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे.

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