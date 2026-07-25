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कानपुर: 2.5 लाख कोडीन सिरप तस्करी मामले में 25 हजार का इनामी वेदप्रकाश शिवहरे गिरफ्तार, संपत्तियां कुर्क करने का आदेश

2.5 लाख से अधिक कोडीन सिरप बोतलों की अवैध सप्लाई मामले में फरार 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त वेदप्रकाश शिवहरे को गिरफ्तार किया गया है.

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25 हजार का इनामी वेदप्रकाश किदवई नगर से दबोचा गया, मोबाइल का इस्तेमाल न कर पुलिस को दे रहा था चकमा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:03 PM IST

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कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस की अपराध शाखा ने 2.5 लाख से अधिक कोडीन सिरप बोतलों के अवैध कारोबार और मिस-प्रिस्क्रिप्शन मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त वेदप्रकाश शिवहरे को गिरफ्तार कर लिया है. एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धाराओं में वांछित आरोपी को पुलिस टीम ने किदवई नगर स्थित उसके वर्तमान आवास से घेराबंदी कर दबोचा.

डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार ने बताया कि साल 2025 में थाना कलक्टरगंज में एक मुकदमा 94/25 दर्ज किया गया था, जिसमें वेदप्रकाश शिवहरे मुख्य आरोपी था. यह मामला 2.5 लाख से अधिक कोडीन सिरप की बोतलों के फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और उनकी अवैध सप्लाई से जुड़ा है.

डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

वेदप्रकाश शिवहरे की संपत्तियां होंगी कुर्क: आरोपी पुलिस से बचने के लिए मोबाइल तक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था. पिछले एक महीने से स्वाट और सर्विलांस टीम दिन-रात उसकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई थी. आखिरकार टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसे जेल भेजा जा रहा है. डीसीपी क्राइम ने बताया कि विवेचक को सख्त हिदायत दी गई है कि आरोपी की जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, उन्हें चिन्हित कर कब्जे में लिया जाए.

कोडीन सिंडिकेट के खिलाफ अब तक की कार्रवाई: इस मुकदमे में यह पहली गिरफ्तारी है, जबकि कानपुर में कोडीन सिरप से जुड़े सभी मामलों में अब तक कुल 7 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. अधिकांश मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच अंतिम चरण में है. डीसीपी के अनुसार मूल रूप से किला किदवई नगर निवासी वेदप्रकाश शिवहरे पुत्र राधेश्याम शिवहरे वर्तमान में बी-ब्लॉक, किदवई नगर में छिपकर रह रहा था. लगातार फरार रहने के कारण पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

न्यायालय में पेशी के बाद भेजा गया जेल: फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया है. जिसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा.

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