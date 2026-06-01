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कानपुर मर्डर मिस्ट्री: IPL का फाइनल देखने के लिए कोचिंग में रुके थे संचालक प्रकाश गुप्ता, सुबह खून से लथपथ लाश मिली

पुलिस डायबिटीज और तलाक से जुड़े अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है. एसीपी कर्नलगंज के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई हैं.

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कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की पर्स में मिले 15 हजार सुरक्षित, पोस्टमार्टम पैनल से खुलेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 4:00 PM IST

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कानपुर: कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी इलाके में सोमवार सुबह एक नामचीन कोचिंग संचालक का खून से लथपथ शव संस्थान के भीतर ही संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. कोचिंग संचालक रविवार रात को IPL का फाइनल मैच देखने की बात कहकर अपने परिजनों से कोचिंग में ही रुकने के लिए बोलकर गए थे.

सोमवार सुबह जब छात्र हमेशा की तरह अपनी क्लास के लिए संस्थान पहुंचे, तब जाकर इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं.

जानकारी देते डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

परिजनों ने लगाया लूटपाट-हत्या का आरोप: प्रकाश चंद्र गुप्ता के सगे भाई विकास गुप्ता ने संस्थान में लूटपाट के बाद बर्बरता से हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. दूसरी तरफ कानपुर पुलिस बीमारी, आपसी रंजिश और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है. विष्णुपुरी में स्थित 'डाटा एक्सपर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट' के संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता (47) मूल रूप से यशोदा नगर इलाके के रहने वाले थे. सोमवार सुबह करीब 9 बजे जब छात्र अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग पहुंचे, तो उन्होंने ऑफिस के मुख्य केबिन के भीतर प्रकाश चंद्र का शव पड़ा देखा था.

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एसीपी चित्रांशु गौतम के नेतृत्व में 3 टीमें करेंगी जांच, कर्नलगंज और नवाबगंज पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज (Photo Credit: ETV Bharat)

IPL का फाइनल मैच देखने के लिए रुके थे: छात्रों की सूचना पर डॉयल-112 और नवाबगंज थाने की पुलिस समेत एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह और एसीपी कर्नलगंज तुरंत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. प्रकाश चंद्र गुप्ता के छोटे भाई विकास गुप्ता के मुताबिक, प्रकाश चंद्र ने रविवार शाम को फोन पर बताया था कि वह गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चल रहा आईपीएल फाइनल मैच देखने के बाद ही घर लौटेंगे. देर रात तक जब वे वापस घर नहीं आए, तो परिजनों को चिंता हुई और सुबह जब भाई खुद कोचिंग पहुंचे, तो वहां का सारा सामान बिखरा हुआ था. भाई विकास गुप्ता ने कहा कि ऑफिस का कीमती सामान टूटा हुआ था और शव को घसीटकर अंदर के एक छोटे कमरे में छिपाने के उद्देश्य से ले जाया गया था.

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गुजरात और बेंगलुरु का मैच देखने की कही थी बात, कानपुर में कोचिंग संचालक की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

सोने के जेवर और मोबाइल फोन गायब: परिजनों के अनुसार, प्रकाश चंद्र गुप्ता के गले की सोने की चेन, ब्रेसलेट और उनका पर्सनल मोबाइल फोन गायब हैं. इसके अलावा उनके चेहरे और आंख पर गंभीर चोट के गहरे निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह साफ तौर पर लूटपाट के बाद की गई हत्या का मामला प्रतीत होता है. डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकाश चंद्र गुप्ता के चेहरे और एक आंख के ऊपर चोट के निशान मिले हैं और मुंह से काफी खून बह रहा था. हालांकि, छानबीन के दौरान मौके से ही प्रकाश चंद्र गुप्ता का पर्स और उनकी घड़ी बरामद हो गई है.

जांच के लिए तीन टीमों का हुआ गठन: पुलिस को प्रकाश चंद्र गुप्ता के पर्स की तलाशी के दौरान उसमें रखे 15 हजार रुपये पूरी तरह सुरक्षित मिले हैं, जिससे मामला उलझ गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि प्रकाश चंद्र गुप्ता लंबे समय से गंभीर डायबिटीज के मरीज थे और उनका अपनी पत्नी से कई साल पहले तलाक हो चुका था. पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक विशेष पैनल से कराया जाएगा. वारदात की संवेदनशीलता को देखते हुए एसीपी कर्नलगंज चित्रांशु गौतम के नेतृत्व में पुलिस की तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो आसपास के CCTV फुटेज और अन्य कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं.

यह भी पढ़ें- कानपुर में ऑटो में मिला हिस्ट्रीशीटर का लहूलुहान शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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