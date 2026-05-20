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कानपुर नजूल जमीन घोटाला: 25 हजार का इनामी मास्टरमाइंड रेव दीपक कुमार अमृतसर से गिरफ्तार

1000 करोड़ रुपये के नजूल जमीन घोटाले में फरार चल रहे 25 हजार का इनामी मुख्य आरोपी रेव दीपक कुमार गिरफ्तार कर लिया गया.

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सुनील मसीह को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर रेव दीपक कुमार ने रची थी घोटाले की पटकथा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
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कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में सिविल लाइंस स्थित 1000 करोड़ रुपये के बहुचर्चित नजूल जमीन घोटाले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. कोतवाली पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में लंबे समय से फरार चल रहे और 25 हजार रुपये के इनामी मुख्य आरोपी रेव दीपक कुमार को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है.

शातिर आरोपी पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए अपनी असली पहचान छुपाकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. कानपुर पुलिस की विशेष टीम कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर आई है, जिसे अब स्थानीय सक्षम न्यायालय में पेश कर विधिक रूप से जेल भेजा जाएगा.

जानकारी देतीं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) शिवा सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

अमृतसर डायोसिसन ट्रस्ट का सचिव है आरोपी: अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) शिवा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रेव दीपक कुमार अमृतसर डायोसिसन ट्रस्ट का मुख्य सचिव है और उसने ही इस पूरे आपराधिक खेल की पटकथा रची थी. एडीसीपी शिवा सिंह ने जमीन के दस्तावेजों का विवरण देते हुए बताया कि सिविल लाइंस स्थित इस नजूल भूमि (आराजी संख्या 69, 69A, 69B, और 69C) को सरकार द्वारा साल 2024 में ही पूरी तरह से सरकारी घोषित कर दिया गया था. इसके बावजूद, साल 2025 में जालसाजों के एक शातिर सिंडिकेट ने मिलकर इस सरकारी संपत्ति को अवैध तरीके से बेच दिया.

फर्जी दस्तावेजों से किया बड़ा खेल: बाज़ार में इस पूरी प्राइम लोकेशन की बेशकीमती संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस हजार करोड़ की जमीन को इन जालसाजों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे महज 2.5 करोड़ रुपये की ऑन-पेपर डील में बड़ी चालाकी से ठिकाने लगा दिया. पुलिस की गहन जांच में साफ सामने आया है कि अमृतसर डायोसिसन ट्रस्ट के सचिव रेव दीपक कुमार ने इस महाघोटाले को अंजाम देने के लिए सुनील मसीह नामक व्यक्ति को अपना मुख्य पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया था. इसके बाद सुनील मसीह ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी का अवैध इस्तेमाल करते हुए साल 2025 में इस सरकारी जमीन को नरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और नागेंद्र सिंह नामक तीन बड़े खरीदारों को बेच दिया था.

लेखपाल की FIR पर शुरू हुई जांच: इस पूरे सिंडिकेट के खेल में शामिल एक अन्य मुख्य आरोपी जैकब की इस मामले में कानूनी प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही बीमारी के कारण मौत हो चुकी है. एडीसीपी शिवा सिंह ने बताया कि इस बड़े घोटाले का खुलासा होने पर दिसंबर 2025 में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल द्वारा कोतवाली थाने में एक नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी. मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस की कई टीमें फरार चल रहे आरोपियों की तलाश और घोटाले की कड़ियों को जोड़ने में दिन-रात जुटी थीं. एडीसीपी ने कानूनी अपडेट देते हुए बताया कि जमीन खरीदने वाले तीनों आरोपियों ने पहले ही न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें राहत मिल चुकी है.

अमृतसर के क्वींस रोड से दबोचा गया मुख्य आरोपी: वहीं दूसरी ओर, मुख्य आरोपी रेव दीपक कुमार के खास गुर्गे सुनील मसीह को पुलिस पहले ही तत्परता से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य मास्टरमाइंड रेव दीपक कुमार पर बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने 25 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया था और कोर्ट से गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी कराया था. इसके बाद कोतवाली पुलिस की सर्विलांस टीम ने पुख्ता जाल बिछाकर 18 मई को उसे अमृतसर के क्वींस रोड स्थित एसएस मोटर क्षेत्र से सफलतापूर्वक दबोच लिया.

पुलिस अब गिरफ्तार मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है, साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले इस संगठित सिंडिकेट के अन्य मददगारों की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

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