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कानपुर जिला पुस्तकालय बना युवाओं का नॉलेज हब; इंटरनेट-ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल की सुविधा

कानपुर: युवाओं को बेहतर शैक्षिक माहौल और आधुनिक अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की योगी सरकार की पहल शहर के राजकीय जिला पुस्तकालय में साफतौर से दिख रही है. यहां पुस्तकालय में करीब 67 हजार किताबों के साथ ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई-बुक्स, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है.

इस लाइब्रेरी में करीब 400 छात्र-छात्राएं सक्रिय सदस्य हैं. स्टूडेंट्स यहां आकर नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पुलिस और बैंकिंग सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को एक ही जगह पर किताबों के साथ डिजिटल संसाधन भी मिल रहे हैं. छात्र-छात्राओं को परीक्षा के तनाव से बचने और सही करियर चुनने में मदद के लिए हर महीने विशेषज्ञों को बुलाकर काउंसिलिंग भी कराई जाती है.

प्रभारी राजकीय जिला पुस्तकालय प्रशांत द्विवेदी ने बताया जिला पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबों के अलावा अलग-अलग विषयों की पुस्तकें, साहित्य, इतिहास, सामान्य ज्ञान और समाचार पत्र उपलब्ध हैं. भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से जुड़ी पुस्तकों का भी यहां अच्छा संग्रह है.

चारों वेदों के साथ वेद-पुराण की पुस्तकें भी पाठकों के लिए मौजूद हैं. विद्यार्थी और आम पाठक अपनी रुचि के अनुसार इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं. साथ ही नई किताबों के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया है. पुस्तकालय में किताबों के साथ डिजिटल अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध है. वाई-फाई के जरिए छात्र-छात्राएं ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट लाइब्रेरी डॉट यूपी इन पर विभिन्न विषयों की ई-बुक्स और डिजिटल अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध है. इससे छात्र-छात्राओं को ऑफलाइन किताबों के साथ ऑनलाइन सामग्री से भी तैयारी करने का विकल्प मिल रहा है.