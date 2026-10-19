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कानपुर के 96 करोड़ के कन्वेंशन सेंटर पर घमासान: नगर निगम कार्यकारिणी और स्मार्ट सिटी अफसरों के बीच तनातनी

मेयर प्रमिला पांडे ने लखनऊ फोरम में उठाया था मुद्दा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित चुन्नीगंज चौराहे पर करीब 96 करोड़ रुपये की लागत से बने भव्य कन्वेंशन सेंटर का मामला अब तूल पकड़ चुका है. इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्य और जिम्मेदार अफसर आमने-सामने आ गए हैं. 9 अक्टूबर को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम की जमीन पर बने इस सेंटर की आय का 50 प्रतिशत हिस्सा न मिलने के कारण इसका टेंडर निरस्त कर दिया गया था. इस मामले को कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी लखनऊ में हुए एक फोरम कार्यक्रम में खुलकर सबके सामने रखा था.

आनन-फानन में कंपनी को सौंपी गई संचालन की जिम्मेदारी: तमाम विवादों और चर्चाओं के बीच कानपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने आनन-फानन में कदम उठाते हुए कन्वेंशन सेंटर के संचालन के लिए चयनित कंपनी बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को आखिरकार इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है. दरअसल, इस कन्वेंशन सेंटर में 23 अक्टूबर से एक बड़े प्रदर्शनी कार्यक्रम का संचालन होना है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में जोरों पर चल रही है. रविवार तक यह स्थिति बिल्कुल साफ नहीं थी कि सेंटर किसके हाथ में है और जब कंपनी का चयन होने के बावजूद उसे जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी, तो बड़ा सवाल यह था कि कार्यक्रम कैसे कराया जाएगा. विवाद की स्थिति और किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए अधिकारियों ने तुरंत बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालन थमा दिया.

जिम्मेदार अधिकारियों ने दी मामले पर पूरी जानकारी: इस संबंध में नगर के अधिकारी तर्पित उपाध्याय का कहना था कि अब कन्वेंशन सेंटर के संचालन की कमान पूरी तरह से बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अब बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर के जिम्मेदार लोग ही इससे जुड़ी सभी गतिविधियों और व्यवस्थाओं को देखेंगे. कंपनी के हाथ में कमान आते ही आगामी 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रदर्शनी कार्यक्रम की तैयारियां भी सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगी हैं. प्रशासन और स्मार्ट सिटी के इस अचानक लिए गए फैसले से फिलहाल असमंजस के बादल छटते नजर आ रहे हैं.