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अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और घाटों पर गूंजते रहे पारंपरिक गीत; कानपुर में दिखी अलौकिक छटा

कानपुर में दिखी अलौकिक छटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: प्रकृति, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अनूठे महापर्व छठ की धूम चारों तरफ है. कठिन नियमों, अटूट निष्ठा और अनुशासन के इस पर्व पर हर तरफ छठी मइया की महिमा और सूर्य उपासना का भाव नजर आया. नदी घाटों से लेकर सरोवरों तक जनसैलाब उमड़ पड़ा है.

लोकआस्था के महापर्व छठ पर सूर्य देव और छठी मइया की आराधना करती हुई महिलाएं नजर आईं. कामना की गई कि यह पावन पर्व हमारे परिवार और समाज में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. छठी मइया के दरबार में हर चेहरे पर एक अलग ही तेज और श्रद्धा नजर आई.

परिवार की खुशहाली की कामना. (Photo Credit: ETV Bharat) प्रसाद से सजी थालियां और हाथों में जुड़ा विश्वास इस पर्व की असली पहचान है. अंचल के घाटों पर गन्ने के मंडपों के बीच पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करतीं व्रती महिलाएं हर तरफ दिखीं. कठिन नियमों और अटूट निष्ठा का प्रतीक यह महापर्व पूरे रंग में दिखा. प्रसाद का सूप समर्पित करती व्रती महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat) घाटों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि छठी मइया के प्रति लोगों की आस्था समय के साथ और प्रगाढ़ होती जा रही है. हर तरफ छठ के पारंपरिक गीत गूंजते रहे. प्रकृति, स्वास्थ्य और स्वच्छता के इस अनूठे पर्व पर छठी मइया की महिमा अपरंपार है. टोकरी में सजा प्रकृति का हर उपहार हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है. कानपुर में छठ की धूम. (Photo Credit: ETV Bharat)