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अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और घाटों पर गूंजते रहे पारंपरिक गीत; कानपुर में दिखी अलौकिक छटा

लोकआस्था के महापर्व छठ पर सूर्य देव और छठी मइया की आराधना करती हुई महिलाएं नजर आईं.

कानपुर में दिखी अलौकिक छटा.
कानपुर में दिखी अलौकिक छटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2026 at 6:48 AM IST

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कानपुर: प्रकृति, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अनूठे महापर्व छठ की धूम चारों तरफ है. कठिन नियमों, अटूट निष्ठा और अनुशासन के इस पर्व पर हर तरफ छठी मइया की महिमा और सूर्य उपासना का भाव नजर आया. नदी घाटों से लेकर सरोवरों तक जनसैलाब उमड़ पड़ा है.

लोकआस्था के महापर्व छठ पर सूर्य देव और छठी मइया की आराधना करती हुई महिलाएं नजर आईं. कामना की गई कि यह पावन पर्व हमारे परिवार और समाज में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. छठी मइया के दरबार में हर चेहरे पर एक अलग ही तेज और श्रद्धा नजर आई.

परिवार की खुशहाली की कामना.
परिवार की खुशहाली की कामना. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रसाद से सजी थालियां और हाथों में जुड़ा विश्वास इस पर्व की असली पहचान है. अंचल के घाटों पर गन्ने के मंडपों के बीच पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करतीं व्रती महिलाएं हर तरफ दिखीं. कठिन नियमों और अटूट निष्ठा का प्रतीक यह महापर्व पूरे रंग में दिखा.

प्रसाद का सूप समर्पित करती व्रती महिलाएं.
प्रसाद का सूप समर्पित करती व्रती महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

घाटों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि छठी मइया के प्रति लोगों की आस्था समय के साथ और प्रगाढ़ होती जा रही है. हर तरफ छठ के पारंपरिक गीत गूंजते रहे. प्रकृति, स्वास्थ्य और स्वच्छता के इस अनूठे पर्व पर छठी मइया की महिमा अपरंपार है. टोकरी में सजा प्रकृति का हर उपहार हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है.

कानपुर में छठ की धूम.
कानपुर में छठ की धूम. (Photo Credit: ETV Bharat)

व्रती महिलाओं ने कहा कि प्रसाद का सूप कठिन तपस्या और अटूट विश्वास का नाम है 'छठ'. सिर पर प्रसाद का सूप और मन में छठी मइया के प्रति अगाध श्रद्धा लिए आगे बढ़तीं व्रती महिलाओं की भक्ति देखने लायक रही.

डूबते सूर्य की उपासना करती व्रती महिलाएं.
डूबते सूर्य की उपासना करती व्रती महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए सूर्य देव को साक्षी मानकर छठी मइया को नमन करतीं नजर आईं. समर्पण भाव और निर्मल मन के साथ छठी मइया की आराधना में लीन श्रद्धालु हर व्रती के मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि सबका कल्याण हो.

घाटों पर उमड़ी भीड़.
घाटों पर उमड़ी भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शाम का यह अलौकिक दृश्य घाटों पर उमड़ी भीड़ और भक्तिमय माहौल यह बता रहा था कि हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

यह भी पढ़ें: यूपी मेंं छठ पूजा की धूम; वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में गंगा घाटों पर उमड़े लाखों श्रद्धालु

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