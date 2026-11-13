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चौरीचौरा एक्सप्रेस हादसा; रेलवे ने यात्रियों के घायल होने की खबर को बताया भ्रामक, डिरेलमेंट की जांच करेगी उच्चस्तरीय कमेटी

चौरीचौरा एक्सप्रेस हादसा; ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर /आगरा : कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार शाम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार ऐसी कोच के पटरी से उतरने की घटना को लेकर रेलवे ने मल्टी डिस्प्लेनरी टीम गठित की गई है. वहीं उत्तर मध्य रेलवे (NCR) प्रशासन ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी करके मीडिया में चल रही '33 यात्रियों के घायल होने' की खबरों को खारिज करते हुए भ्रामक और तथ्यहीन बताया है.