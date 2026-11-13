चौरीचौरा एक्सप्रेस हादसा; रेलवे ने यात्रियों के घायल होने की खबर को बताया भ्रामक, डिरेलमेंट की जांच करेगी उच्चस्तरीय कमेटी
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार शाम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची चौरी चौरा एक्सप्रेस के 4 ऐसी कोच के पटरी से उतर गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:57 AM IST
कानपुर /आगरा : कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार शाम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार ऐसी कोच के पटरी से उतरने की घटना को लेकर रेलवे ने मल्टी डिस्प्लेनरी टीम गठित की गई है. वहीं उत्तर मध्य रेलवे (NCR) प्रशासन ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी करके मीडिया में चल रही '33 यात्रियों के घायल होने' की खबरों को खारिज करते हुए भ्रामक और तथ्यहीन बताया है.
बता दें, बुधवार शाम अनवरगंज से गोरखपुर के लिए रवाना हुई चौरीचौरा एक्सप्रेस के चार कोच (सभी एसी) पटरी से उतर गए थे. रेलवे के अफसरों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों को रिलीफ ट्रेन से गोरखपुर भिजवा दिया था. हालांकि हादसे की वजह पता लगाने के लिए प्लेटफॉर्म देर रात तीन बजे तक कई एंगल्स से जांच की गई. इसके बाद गुरुवार सुबह चार बजे से प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का आवागमन शुरू कराया जा सका.
मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीटीएम अकान्शु गोविल ने रेलवे अफसरों की मल्टी डिस्प्लेनरी टीम गठित कर दी है. टीम विस्तुृत जांच करके हादसे की तस्वीर को साफ करेगी. डिप्टी सीटीएम अकान्शु गोविल ने कहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदारों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधीनस्थ अफसरों संग प्लेटफॉर्म नंबर सात का निरीक्षण भी किया. प्राथमिक जांच में पेंडोल क्लिप गायब होने की बात सामने आई है.
250 ट्रेनों का रोजाना संचालन, एक लाख यात्रियों का आवागमन : डिप्टी सीटीएम अकान्शु गोविल ने बताया, सेंट्रल स्टेशन पर रोजाना लगभग एक लाख यात्रियों का आना-जाना रहता है. कुल 10 प्लेटफॉर्म (नौ बड़े व एक छोटे) से 250 ट्रेनों का आना-जाना होता है.
उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों के घायल होने की खबरों को बताया निराधार
प्रयागराज : कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतरने की घटना को लेकर उत्तर मध्य रेलवे (NCR) प्रशासन ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी कर मीडिया के एक वर्ग में चल रही '33 यात्रियों के घायल होने' की खबर को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है. हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की तह तक जाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ने चार सदस्यीय उच्च स्तरीय (JAG स्तर की) बहु-विभागीय जांच समिति का गठन की है. इस समिति में संरक्षा, यांत्रिक, विद्युत (परिचालन) और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने स्पष्ट किया कि 11 नवंबर को हुई इस घटना के तुरंत बाद से ही रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और जनसंपर्क माध्यमों से पल-पल की सटीक जानकारी साझा की जा रही थी. इसके बावजूद बिना आधिकारिक पुष्टि के यात्रियों के घायल होने की अपुष्ट खबरें प्रसारित की गईं. रेलवे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरा तंत्र पूरी तत्परता से मुस्तैद रहता है.
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