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कानपुर में रॉटविलर कुत्तों का जानलेवा हमला: महिला के शरीर पर आए 13 गहरे घाव, हैलट अस्पताल में हालत गंभीर

डॉक्टरों ने इसे ग्रेड-3 डॉग बाइट बताया है. डिलीवरी कर्मी और बच्चों ने साहस दिखाकर महिला की जान बचाई.

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13 गहरे घाव और फटे कपड़े, चकेरी में पिटबुल के बाद अब रॉटविलर का बढ़ा खौफ. (Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:43 PM IST

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कानपुर: चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी में रविवार शाम तीन रॉटविलर कुत्तों ने एक 55 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार, ये कुत्ते एक कांग्रेसी नेता के भाई के हैं. इस हमले में महिला के शरीर पर 13 गहरे घाव आए हैं, जिसे डॉक्टरों ने बेहद गंभीर यानी ग्रेड-3 डॉग बाइट की श्रेणी में रखा है. पीड़िता को प्राथमिक उपचार के बाद हैलट अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

घरेलू काम के लिए आई थीं महिला: परिजनों और क्षेत्रीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब गीता पहली बार इस इलाके में खाना बनाने और घरेलू काम के लिए आई थीं. काम शुरू करने से पहले ही रास्ते में उन पर यह हमला हो गया. महिला की चीख-पुकार सुनकर पास में सामान देने आए एक ब्लिंकिट डिलीवरी कर्मी ने साहस दिखाते हुए कुत्तों पर ईंट-पत्थर फेंककर उन्हें हटाने का प्रयास किया. इसी दौरान पार्क में खेल रहे बच्चे भी क्रिकेट बैट और डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और कुत्तों को खदेड़ा.

डिलीवरी बॉय और बच्चों ने दिखाई बहादुरी: स्थानीय महिलाओं के अनुसार, यदि समय पर मदद न मिलती तो घटना और अधिक घातक हो सकती थी. हादसे के बाद पीड़िता की बेटियां बॉबी और तेजस्वी उन्हें स्कूटी से अस्पताल ले गईं. गीता के पति ज्योति प्रकाश एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं. घटना की प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय निवासी सीमा दीक्षित ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचीं, तो पीड़िता लहूलुहान अवस्था में थीं और हमले के कारण उनके कपड़े फट चुके थे.

4 महीने पहले भी मासूम बच्ची को बनाया था शिकार: उन्होंने तुरंत अपने दुपट्टे से पीड़िता के शरीर को ढका और अन्य लोगों के सहयोग से उन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की. स्थानीय निवासी रतन गुप्ता ने बताया कि इन कुत्तों के कारण क्षेत्र में लंबे समय से असुरक्षा का माहौल है और बच्चे पार्क में जाने से डरते हैं. उन्होंने जानकारी दी कि करीब चार से छह महीने पहले भी इन कुत्तों ने एक पांच वर्षीय बच्ची को अपना शिकार बनाया था. गुप्ता का आरोप है कि मालिकों द्वारा कुत्तों को अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे राहगीरों के लिए खतरा बना रहता है.

रसूखदारों के डर से शिकायत नहीं करते थे किरायेदार: मोहल्ले के अन्य निवासियों ने बताया कि कुत्तों के मालिकों के प्रभावशाली होने के कारण लोग पूर्व में शिकायत करने से कतराते थे, विशेषकर किराए पर रहने वाले परिवारों को विवाद होने या मकान खाली कराए जाने का डर रहता था. इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पशु मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि फिलहाल मामले की कोई जानकारी नहीं है. सूचना मिलते ही टीम को भेजकर कुत्ते को पकड़वाएंगे.

रावतपुर में जर्मन शेफर्ड ने किया था हमला: इसके ठीक एक महीने पहले रावतपुर थाना क्षेत्र में भी एक घर के पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपने ही परिवार की एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था. जिससे महिला के काफी गंभीर चोटें पहुंची थी. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

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