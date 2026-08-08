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कानपुर: दुकानदार से रंगदारी मांगने और अभद्रता करने वाला हेड कांस्टेबल सस्पेंड, वीडियो पर कार्रवाई

कानपुर के चकेरी क्षेत्र में पान विक्रेता से रंगदारी मांगने और अभद्रता करने के आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.

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कानपुर में खाकी शर्मसार: पान विक्रेता से रंगदारी मांगने और ईंट फेंकने वाला हेड कांस्टेबल निलंबित. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: चकेरी थाना क्षेत्र में एक पान विक्रेता से रंगदारी मांगने, शराब के नशे में अभद्रता करने और ईंट फेंकने के आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया. उच्चाधिकारियों ने एसीपी चकेरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी है.

मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) शिवा सिंह ने बताया कि चकेरी थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल का वर्दी की गरिमा के विपरीत आचरण का वीडियो सामने आया था.

पीड़ित दुकानदार ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी हेड कांस्टेबल की करतूत. (Video Credit: ETV Bharat)

वीडियो देखकर डीसीपी ने किया सस्पेंड: वीडियो देखने के बाद पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) द्वारा शुरुआत में उसे लाइन हाजिर किया गया था. तत्पश्चात एसीपी चकेरी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है तथा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश जारी किए गए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार चकेरी थाना परिसर के बाहर स्थित एक पान की दुकान पर सिपाही विजय कुमार कथित रूप से नशे की हालत में पहुंचा और दुकानदार पर धौंस जमाते हुए पांच हजार रुपये की अवैध मांग करने लगा. दुकानदार द्वारा पैसे देने से साफ इनकार करने पर आरोपी गाली-गलौज पर उतारू हो गया और उसने दुकानदार पर ईंट चला दी.

दुकानदार ने बनाया था वीडियो: मौके पर मौजूद अन्य सहकर्मियों ने किसी तरह आरोपी को थाने के भीतर पहुंचाया, जहां उसने काफी देर तक हंगामा भी काटा. पीड़ित दुकानदार ने सिपाही की इस दबंगई का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया था. इस वीडियो में सिपाही की स्थिति और विवाद का घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है. पीड़ित द्वारा इस साक्ष्य को सार्वजनिक किए जाने के बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद खाकी की छवि धूमिल करने वाले आरोपी के खिलाफ यह सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

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