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कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक में बैग उलझने से स्कूटी सवार युवती की मौत, साथी गंभीर

कानपुर: चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत देहली सुजानपुर पुलिस चौकी के पास शुक्रवार रात सड़क दुर्घटना हो गई. तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 25 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन को कोयला नगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर लावारिस छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के साथ चालक की तलाश शुरू कर दी है.

पैथोलॉजी से घर लौटते समय हुआ हादसा: चकेरी निवासी रामबाबू चौरसिया की 25 वर्षीय पुत्री नेहा रावतपुर स्थित एक पैथोलॉजी में काम करती थी. रामबाबू प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं और उनके परिवार में चार बेटों-मनीष, छोटू, बाउआ, आशीष के अलावा बेटी नेहा थी. नेहा के मामा शिवकुमार ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे नेहा अपने सहकर्मी मंगला बिहार निवासी आशीष के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी. स्कूटी आशीष चला रहा था और नेहा पीछे बैठी थी.

ट्रक में बैग फंसने से 20 मीटर तक घिसटी स्कूटी: जैसे ही वे देहली सुजानपुर पुलिस चौकी के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक में नेहा का बैग फंस गया. इसके चलते स्कूटी अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर करीब 20 मीटर तक घिसटते हुए चले गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय राहगीरों की सूचना पर परिजन और चकेरी पुलिस मौके पर पहुंचे. घायलों को तत्काल कोयला नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रात लगभग 12 बजे नेहा की मौत हो गई.