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700 करोड़ से बदलेगी कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सूरत, यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

कानपुर सेंट्रल स्टेशन के ऊपर होगा 72 मीटर चौड़ा एयर कॉनकोर्स, हर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए एसी वेटिंग रूम व लाउंज जैसी व्यवस्थाएं.

Kanpur Central Station
कानपुर सेंट्रल के निर्माणाधीन नए भवन. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 11:24 AM IST

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कानपुर: भले ही इस समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर तमाम असुविधाओं के बीच यात्रियों को अपना नाक-मुंह सिकोड़ना पड़ता हो, पर अब आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए यहां सहूलियतों का अंबार लगने वाला है, न तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की दिक्कत होगी, और न भारी भरकम बैग और अटैची लेकर सीमेंटेड सीढ़ियों से चढ़-उतर कर वह थकेंगे. यात्रियों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी और उनके लिए कानपुर सेंट्रल का एक नया लुक होगा.

केंद्र सरकार की ओर से कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सूरत बदलने के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. जिसके अंतर्गत लगातार सेंट्रल स्टेशन पर काम जारी है. यहां अब बेसमेंट पार्किंग के सथ ही मल्टीपर्पज पार्किंग भी होगी.

कानपुर सेंट्रल स्टेशन की 700 करोड़ से बदलेगी सूरत. (ईटीवी भारत)

इसके साथ ही कानपुर सेंट्रल को यात्री दूर से ही देख सकेंगे. यहां सिटी साइड और कैंट एरिया में दो नए आलीशान भवन भी बन रहे हैं. जिनमें अभी 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है.

सांसद ने किया था निरीक्षण, अफसरों से बोले जल्द से जल्द पूरा करें काम: शहर से भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने रेलवे विभाग के आला अफसरों संग कुछ दिनों पहले ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया था.

भाजपा सांसद ने कहा था, जल्द से जल्द कानपुर सेंट्रल स्टेशन को बनाकर तैयार कर दें। यहां नए भवनों के निर्माण के साथ ही कई प्लेटफॉर्म को भी पूरी तरह से बदला जाना है.

भाजपा सांसद ने कहा था, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जब यात्री सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो यहां कई और वीआईपी ट्रेनों के ठहराव को लेकर वह रेल मंत्री से बात करेंगे.

शहर में कानपुर सेंट्रल सबसे बड़ा स्टेशन है. यहां से रोजाना हजारों-लाखों यात्री सफ़र करते हैं. अब उनके लिए राहतभरी खबर ये है, कि स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ने वाली हैं.

Kanpur Central Station
कुछ दिनों पहले भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने रेलवे के अफसरों के साथ जो निरीक्षण किया था. (ईटीवी भारत)

एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को एसी वेटिंग रूम, लाऊंज, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट समेत कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. यहां पर एक जी प्लस सेवन और एक जी प्लस टू भवन नए बनकर तैयार हो रहे हैं. कानपुर सेंट्रल स्टेशन के अब अच्छे दिन आ गए हैं.

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ये नई सुविधाएं बढ़ेंगी:

  • सिटी साइड (घंटाघर या प्लेटफॉर्म नंबर 9) की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए जी प्लस सेवन का भवन होगा
  • कैंट साइड से आने वाले (प्लेटफॉर्म नंबर 1) की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए जी प्लस टू का भवन होगा
  • स्टेशन के ऊपर 72 मीटर चौड़ा एयर कॉनकोर्स होगा
  • बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए नए एस्केलेटर लगाए जाएंगे
  • थ्री स्टार होटल व मॉल की सुविधा होगी
  • नए फूड प्लाजा व फूड कोर्ट का संचालन शुरू होगा
  • एंट्री व एग्जिट गेट पूरी तरह से नए बनेंगे
  • बेसमेंट व मल्टी पर्पज पार्किंग से सैकड़ों की संख्या में दोपहिया व चौपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे
  • स्टेशन से ही यात्रियों को कानपुर शहर में जाने के लिए मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी
  • पूरे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें सोलर पैनल व हाईटेक सिग्नल सिस्टम की सुविधा होगी

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