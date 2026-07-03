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700 करोड़ से बदलेगी कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सूरत, यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

कानपुर: भले ही इस समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर तमाम असुविधाओं के बीच यात्रियों को अपना नाक-मुंह सिकोड़ना पड़ता हो, पर अब आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए यहां सहूलियतों का अंबार लगने वाला है, न तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की दिक्कत होगी, और न भारी भरकम बैग और अटैची लेकर सीमेंटेड सीढ़ियों से चढ़-उतर कर वह थकेंगे. यात्रियों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी और उनके लिए कानपुर सेंट्रल का एक नया लुक होगा.

केंद्र सरकार की ओर से कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सूरत बदलने के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. जिसके अंतर्गत लगातार सेंट्रल स्टेशन पर काम जारी है. यहां अब बेसमेंट पार्किंग के सथ ही मल्टीपर्पज पार्किंग भी होगी.

कानपुर सेंट्रल स्टेशन की 700 करोड़ से बदलेगी सूरत. (ईटीवी भारत)

इसके साथ ही कानपुर सेंट्रल को यात्री दूर से ही देख सकेंगे. यहां सिटी साइड और कैंट एरिया में दो नए आलीशान भवन भी बन रहे हैं. जिनमें अभी 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है.

सांसद ने किया था निरीक्षण, अफसरों से बोले जल्द से जल्द पूरा करें काम: शहर से भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने रेलवे विभाग के आला अफसरों संग कुछ दिनों पहले ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया था.