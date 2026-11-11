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कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा टला: चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार कोच पटरी से उतरे, हेल्पलाइन नंबर जारी

डिप्टी सीटीएम के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य शुरू, प्रयागराज मंडल से वरिष्ठ अधिकारी मौके के लिए रवाना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार की शाम को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बाल-बाल टल गया. स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार कोच अचानक पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया.

गनीमत यह रही कि इस अचानक हुए हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

बी-4 से लेकर बी-7 कोच की एक-एक ट्रॉली उतरी, हादसे में कोई यात्री घायल नहीं. (Photo Credit: ETV Bharat) रवाना होने के 2 मिनट बाद पटरी से उतरे चार डिब्बे: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 15003 चौरी चौरा एक्सप्रेस बुधवार को कानपुर अनवरगंज स्टेशन से गोरखपुर के लिए अपनी यात्रा पर निकली थी. यह ट्रेन शाम के समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात पर आकर रुकी थी. शाम 5:03 बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे के लिए रवाना हुई, उसके ठीक दो मिनट बाद यानी 5:05 बजे हादसा हो गया. ट्रेन के चार डिब्बे जिनमें बी-4, बी-5, बी-6 और बी-7 शामिल हैं, पटरी से नीचे उतर गए.