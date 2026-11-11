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कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा टला: चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार कोच पटरी से उतरे, हेल्पलाइन नंबर जारी

कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रवाना होते ही चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार कोच पटरी से उतर गए. हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं.

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डिप्टी सीटीएम के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य शुरू, प्रयागराज मंडल से वरिष्ठ अधिकारी मौके के लिए रवाना. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2026 at 6:56 PM IST

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कानपुर: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार की शाम को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बाल-बाल टल गया. स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार कोच अचानक पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया.

गनीमत यह रही कि इस अचानक हुए हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

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बी-4 से लेकर बी-7 कोच की एक-एक ट्रॉली उतरी, हादसे में कोई यात्री घायल नहीं. (Photo Credit: ETV Bharat)

रवाना होने के 2 मिनट बाद पटरी से उतरे चार डिब्बे: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 15003 चौरी चौरा एक्सप्रेस बुधवार को कानपुर अनवरगंज स्टेशन से गोरखपुर के लिए अपनी यात्रा पर निकली थी. यह ट्रेन शाम के समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात पर आकर रुकी थी. शाम 5:03 बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे के लिए रवाना हुई, उसके ठीक दो मिनट बाद यानी 5:05 बजे हादसा हो गया. ट्रेन के चार डिब्बे जिनमें बी-4, बी-5, बी-6 और बी-7 शामिल हैं, पटरी से नीचे उतर गए.

रेलवे अधिकारियों की टीम पहुंची और राहत कार्य शुरू: रेलवे के वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक इन चारों एसी कोचों की एक-एक ट्रॉली पटरी से नीचे उतर गई थी. घटना की खबर फैलते ही रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञ, अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच गए. कानपुर के डिप्टी सीटीएम के नेतृत्व में तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू करा दिया गया. इसके अलावा प्रयागराज मंडल मुख्यालय से भी वरिष्ठ अधिकारियों का दल हालात का जायजा लेने के लिए मौके के लिए रवाना हो चुका है.

यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर: रेलवे प्रशासन की पहली प्राथमिकता प्रभावित कोचों व ट्रैक को सुरक्षित करने के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. यात्रियों और उनके चिंतित परिजनों की तत्काल मदद के लिए रेलवे प्रशासन ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं. कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए 0512-2323018, 0512-2323016 और 0512-2323015 जारी किए गए हैं, जबकि प्रयागराज जंक्शन के लिए 0532-2408128, 0532-2407353 व 0532-2408149 और फतेहपुर स्टेशन के लिए 9151833006 पर संपर्क किया जा सकता है. अधिकारियों का कहना है कि पटरी को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है और हादसे के कारणों की बारीकी से जांच की जाएगी.

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