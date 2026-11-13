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कानपुर में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ महापर्व छठ: 8.5 लाख भक्त कर रहे पूजा, घाटों पर प्रशासन और नगर निगम मुस्तैद

भक्त पूरे उत्साह और आस्था के साथ मना रहे हैं महापर्व. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: देशभर में नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है. औद्योगिक नगरी कानपुर में भी करीब साढ़े आठ लाख श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ छठ पर्व मना रहे हैं. शहर के अलग-अलग घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं और व्रती पूजा के लिए वेदियां तैयार करने में जुटे हैं.

शुक्रवार को पनकी से कुछ पहले स्थित अर्मापुर घाट पर भी साफ-सफाई और सजावट का काम चलता रहा.

कानपुर में महालोक पर्व छठ की हुई भव्य शुरुआत. (Video Credit: ETV Bharat) अर्मापुर घाट पर पूजा के लिए बनाई गईं वेदियां: अर्मापुर घाट पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और तीन दिनों तक विधि-विधान से छठी मईया की पूजा-अर्चना करते हैं. वैसे तो इस नहर में सामान्य दिनों में पानी कम रहता है, लेकिन छठ पर्व के दौरान यहां नदी जैसा जल प्रवाह नजर आता है. ईटीवी भारत के संवाददाता ने घाट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की. श्रद्धालु आयुष ने बताया कि सूर्यास्त के साथ पूजा की शुरुआत होगी और अगले दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा. 32 साल से छठ व्रत कर रहीं स्नेहा: घाट पर मौजूद श्रद्धालु स्नेहा ने बताया कि वह पिछले 32 वर्षों से लगातार छठ पर्व पर पूजा-अर्चना कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस बार भी व्रत की शुरुआत शुक्रवार से होगी और यह करीब 36 घंटे तक चलेगा. यह निर्जला व्रत होता है, जिसमें व्रती पूरी श्रद्धा के साथ छठी मईया और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं. स्नेहा के मुताबिक, मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत करने वालों की मनोकामनाएं छठी मईया पूरी करती हैं. अर्मापुर घाट पर सजावट और वेदियां तैयार करने का दौर जोरों पर. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि कई व्रती अपनी मनोकामना पूरी होने पर कुछ वर्षों तक या आजीवन छठ व्रत करने का संकल्प भी लेते हैं. छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह है और घरों में भी तैयारियां चल रही हैं. घाटों पर पूजा के लिए पहुंचने वाले परिवार अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार तैयारियां कर रहे हैं. हर कोई इस पर्व को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने में जुटा है. सांसद रमेश अवस्थी ने किया घाटों का निरीक्षण: छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने शुक्रवार को अर्मापुर समेत शहर के कई अन्य घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घाटों पर साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि अंधेरा होने के बाद भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. सांसद ने कहा कि घाट पूरी तरह साफ और व्यवस्थित दिखाई देने चाहिए. नगर निगम ने सफाई के लिए मैदान में उतारे 300 कर्मचारी. (Photo Credit: ETV Bharat)