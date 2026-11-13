कानपुर में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ महापर्व छठ: 8.5 लाख भक्त कर रहे पूजा, घाटों पर प्रशासन और नगर निगम मुस्तैद
कानपुर में छठ महापर्व पर शहर के 40 से अधिक घाटों पर करीब साढ़े आठ लाख श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:52 PM IST
कानपुर: देशभर में नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है. औद्योगिक नगरी कानपुर में भी करीब साढ़े आठ लाख श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ छठ पर्व मना रहे हैं. शहर के अलग-अलग घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं और व्रती पूजा के लिए वेदियां तैयार करने में जुटे हैं.
शुक्रवार को पनकी से कुछ पहले स्थित अर्मापुर घाट पर भी साफ-सफाई और सजावट का काम चलता रहा.
अर्मापुर घाट पर पूजा के लिए बनाई गईं वेदियां: अर्मापुर घाट पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और तीन दिनों तक विधि-विधान से छठी मईया की पूजा-अर्चना करते हैं. वैसे तो इस नहर में सामान्य दिनों में पानी कम रहता है, लेकिन छठ पर्व के दौरान यहां नदी जैसा जल प्रवाह नजर आता है. ईटीवी भारत के संवाददाता ने घाट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की. श्रद्धालु आयुष ने बताया कि सूर्यास्त के साथ पूजा की शुरुआत होगी और अगले दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा.
32 साल से छठ व्रत कर रहीं स्नेहा: घाट पर मौजूद श्रद्धालु स्नेहा ने बताया कि वह पिछले 32 वर्षों से लगातार छठ पर्व पर पूजा-अर्चना कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस बार भी व्रत की शुरुआत शुक्रवार से होगी और यह करीब 36 घंटे तक चलेगा. यह निर्जला व्रत होता है, जिसमें व्रती पूरी श्रद्धा के साथ छठी मईया और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं. स्नेहा के मुताबिक, मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत करने वालों की मनोकामनाएं छठी मईया पूरी करती हैं.
उन्होंने बताया कि कई व्रती अपनी मनोकामना पूरी होने पर कुछ वर्षों तक या आजीवन छठ व्रत करने का संकल्प भी लेते हैं. छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह है और घरों में भी तैयारियां चल रही हैं. घाटों पर पूजा के लिए पहुंचने वाले परिवार अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार तैयारियां कर रहे हैं. हर कोई इस पर्व को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने में जुटा है.
सांसद रमेश अवस्थी ने किया घाटों का निरीक्षण: छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने शुक्रवार को अर्मापुर समेत शहर के कई अन्य घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घाटों पर साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि अंधेरा होने के बाद भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. सांसद ने कहा कि घाट पूरी तरह साफ और व्यवस्थित दिखाई देने चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि पर्व के दौरान वह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ घाटों पर मौजूद रहेंगे. वहीं, नगर निगम ने भी छठ पूजा स्थलों पर व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. शहर के सभी प्रमुख पूजा स्थलों की सफाई के लिए 300 सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा घाटों की ओर जाने वाले रास्तों को गड्ढामुक्त किया जा रहा है.
नगर निगम ने लगाए 300 सफाईकर्मी: नगर निगम की ओर से छठ पूजा के लिए बनाए गए तालाबों की सफाई कराई जा रही है. जरूरत के मुताबिक कच्चे तालाब भी तैयार किए जा रहे हैं. नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की टीमें पूजा स्थलों पर तैनात रहेंगी. उन्होंने कहा कि पर्व को देखते हुए नगर निगम ने अपनी ओर से बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी की है. साफ-सफाई से लेकर रास्तों और रोशनी तक का ध्यान रखा जा रहा है.
40 से अधिक घाटों पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का हुजूम: केंद्रीय छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह गहमरी ने बताया कि श्रद्धालु छठी मईया और भगवान सूर्य की आराधना के लिए यह कठिन व्रत रखते हैं. कानपुर में हर साल पनकी, अर्मापुर, सीटीआई नहर, साकेत नगर, गोला घाट और सरसैया घाट समेत 40 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा होती है. इन घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस बार भी पर्व को लेकर शहर में खास उत्साह देखने को मिल रहा है.
15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा: संतोष सिंह गहमरी के मुताबिक, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाएगा. पर्व को लेकर घरों में खरना और डाला के प्रसाद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. श्रद्धालुओं ने प्रसाद बनाने के लिए गेहूं सुखा लिया है और घरों में पारंपरिक पकवान तैयार किए जा रहे हैं. कानपुर में बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के हजारों परिवार छठ पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं.
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