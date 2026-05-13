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कानपुर CBSE 12वीं रिजल्ट: सोनाक्षी गोयल ने 99.6% अंकों के साथ जिले में किया टॉप

कानपुर की मेधावी छात्रा सोनाक्षी गोयल ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 99.6% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है.

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सेल्फ स्टडी और NCERT के दम पर सोनाक्षी बनीं टॉपर, डॉक्टर बनकर करना चाहती हैं देश की सेवा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:31 PM IST

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कानपुर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं के परीक्षा परिणामों में कानपुर की मेधावी छात्रा सोनाक्षी गोयल ने टॉप किया है. सर्वोदय नगर की रहने वाली सोनाक्षी ने 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

सोनाक्षी का दावा है कि उन्होंने भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है. इस शानदार उपलब्धि से उनके परिवार और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

जानकारी देतीं सोनाक्षी गोयल. (Video Credit: ETV Bharat)

एकाग्रता के साथ निरंतर मेहनत करें: अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई को देते हुए सोनाक्षी ने बताया कि उन्होंने किसी बाहरी दबाव के बजाय स्कूल की पढ़ाई और सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया. उन्होंने प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन किया और भटकाव से दूरी बनाए रखी. सोनाक्षी के अनुसार, उन्होंने अपना पूरा ध्यान विशेष रूप से NCERT की किताबों और शिक्षकों के मार्गदर्शन पर ही केंद्रित रखा. परीक्षा की सटीक तैयारी के लिए उन्होंने पुराने प्रश्न पत्रों का गहन अभ्यास किया और कमजोर विषयों के लिए स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेज की मदद ली.

पिता का सहयोग मिला: सोनाक्षी की इस उपलब्धि में उनके पिता, चार्टर्ड अकाउंटेंट गौतम गोयल के विचारों की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने बताया कि अभिभावकों को बच्चों पर कभी भी अंकों का बोझ नहीं डालना चाहिए और न ही उनकी तुलना दूसरों से करनी चाहिए. गौतम गोयल के अनुसार, माता-पिता को एक दोस्त की तरह बच्चों का हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए. इससे बच्चे तनावमुक्त होकर किसी भी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम हो पाते हैं.

डॉक्टर बनना चाहती हैं सोनाक्षी: हाईस्कूल में भी 97.2% अंक प्राप्त करने वाली मेधावी सोनाक्षी अब डॉक्टर बनकर समाज की निस्वार्थ सेवा करना चाहती हैं. फिलहाल वे पूरी गंभीरता और लगन के साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी में जुटी हुई हैं. उनके परिवार ने उन्हें अपना करियर चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी है, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा है. देशभर के विद्यार्थियों को संदेश देते हुए सोनाक्षी ने कहा कि सफलता मिलने पर कभी भी ओवरकॉन्फिडेंस से बचना चाहिए.

निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी: उन्होंने यह भी कहा कि यदि परीक्षा में कम अंक आएं तो छात्र-छात्राओं को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत ही सपनों को सच करने का एकमात्र और सबसे विश्वसनीय रास्ता है. सोनाक्षी की यह सफलता आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है. उनकी उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन और शहर के गणमान्य लोगों ने भी उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

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