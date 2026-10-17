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कानपुर CSJMU में दलित छात्रा पर जातिगत टिप्पणी; भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन, कुलपति और प्रोफेसरों पर कार्रवाई की मांग

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) परिसर में एमएड की दलित छात्रा के साथ कथित जातिगत टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी विभागाध्यक्ष, शिक्षक और कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.





प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने एसीपी कल्याणपुर को ज्ञापन सौंपा.



भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष कौशल वाल्मीकि ने बताया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा छात्रा पर की गई कथित जातिगत टिप्पणी के मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है. संगठन की मांग है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.



छात्र संगठन ने मुख्य रूप से शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तनुजा भट्ट और शिक्षक डॉ. विमल सिंह के आचरण पर सवाल उठाए हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की जातिगत टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से यह भी मांग की कि मामले की लीपापोती न करते हुए पारदर्शी तरीके से सत्यता सामने लाई जाए.



डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को इस संबंध में ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. प्राप्त शिकायतों और तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.