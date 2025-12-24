ETV Bharat / state

कानपुर में बैरिकेट्स तोड़ कर भागे कार सवार, दो दारोगा और एक होमगार्ड घायल

कोहना थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम वाहन चेकिंग के दौरान हुई घटना. सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस.

कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान दुर्घटना.
कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान दुर्घटना. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 7:29 AM IST

कानपुर : कोहना थाना क्षेत्र में गंगा बैराज के पास मंगलवार शाम चेकिंग के दौरान बेकाबू कार की टक्कर से दारोगा और एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में दो एसआई घायल हुए हैं. सभी का हैलेट अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसके आधार पर पुलिस कार सवार आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान दुर्घटना. (Video Credit : ETV Bharat)

जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एन ऑर्डर आशुतोष कुमार के मुताबिक मंगलवार शाम 6.30 बजे इंस्पेक्टर कोहना अपनी टीम के साथ गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग कर रहे थे. उन्होंने बैरियर लगा रखा था. इसी दौरान उन्नाव की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार रुकने के बजाय बैरिकेट्स में टक्कर मारते हुए भाग निकली. टक्कर इतनी तेज थी कि बैरिकेट्स की चपेट में आकर आसपास खड़े पुलिसकर्मी करीब 10 फीट दूर जा गिरे. हादसे में दारोगा पूरन सिंह और होमगार्ड हरिप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए. चौकी इंचार्ज संजय कुमार को भी गंभीर चोटें आई हैं. दारोगा पूरन सिंह के पैर में फ्रैक्चर हुआ है. सभी घायल पुलिसकर्मियों को एंबुलेंस की मदद से हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एन ऑर्डर आशुतोष कुमार ने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है. जिसमें कार चालक की हरकत कैद है. पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के बाद कार बिठूर रोड की तरफ गई है. टीम को अलर्ट कर दिया गया है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

