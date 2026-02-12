घर के बाहर खड़ी कार में बम धमाका, इलाके में दहशत का माहौल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 5:10 PM IST
कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके में बेखौफ दबंगों ने देर रात घर के बाहर खड़ी कार पर बम फेंककर आग लगा दी. धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका दहल गया. लोग दहशत से अपने घरों के बाहर निकल आए. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी के मुताबिक घटना बुधवार रात करीब 2.00 बजे की है. मनमोहन रोज की तरह रात करीब 9.00 बजे ऑफिस से लौटे और गाड़ी घर के बाहर पार्क कर दी. आधी रात को अचानक एक भीषण धमाका हुआ, आवाज सुन कर परिजन और पड़ोसी घर के बाहर लिकले, तो देखा कि कार धू-धू कर जल रही है. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू लिया.
पुलिस की पूछताछ में मनमोहन ने बताया कि रास्ते में गाड़ी निकालने को लेकर दो बाइक सवार युवकों से कहासुनी हुई थी. आशंका है कि उसी खुन्नस में दबंगों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. इसके अलावा उनका किसी अन्य व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं है. पीड़ित को उन्हीं पर शक है. मनमोहन के तहरीर पर उचित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं, दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी.
