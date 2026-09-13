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कानपुर व्यापारी हत्याकांड; मुख्य आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

कानपुर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर/संतकबीरनगर: थाना काकादेव क्षेत्र में एक व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी और 50 से अधिक मुकदमों में वांछित संजय ढाबा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुसिल के मुताबिक, आरोपी ने रोकने पर पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है. दूसरी ओर संतकबीरनगर में भी पुलिस ने 25 हजार के इनामी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. कानपुर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक, काकादेव क्षेत्र में बीते 5 सितंबर की देर रात व्यापारी अमित कुमार की बेदर्दी से पिटाई की गई थी, जिनकी इलाज के दौरान 8 सितंबर को मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से चार आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें मुख्य आरोपी संजय ढाबा की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि, आरोपी संजय ढाबा रविवार को जब शहर की तरफ आ रहा था, तब पुलिस टीम ने उसे घेरकर रोकने का प्रयास किया. यह देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोलियां चला दीं. आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और उसे दबोच लिया गया. गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस को बताया है कि एक पत्रकार ने उसे सलाह दी थी कि वह खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करे, ताकि उसे आगे संरक्षण मिलता रहे. पुलिस अब उस पत्रकार की पहचान और इस साजिश में उसकी भूमिका की गहन जांच कर रही है. वहीं, मामले में शामिल अन्य तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.