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कानपुर व्यापारी हत्याकांड; मुख्य आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

संतकबीरनगर में मुठभेड़ के बाद गोकशी का आरोपी महबूब अली गिरफ्तार

कानपुर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार
कानपुर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:50 PM IST

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कानपुर/संतकबीरनगर: थाना काकादेव क्षेत्र में एक व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी और 50 से अधिक मुकदमों में वांछित संजय ढाबा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुसिल के मुताबिक, आरोपी ने रोकने पर पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है. दूसरी ओर संतकबीरनगर में भी पुलिस ने 25 हजार के इनामी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.

कानपुर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, काकादेव क्षेत्र में बीते 5 सितंबर की देर रात व्यापारी अमित कुमार की बेदर्दी से पिटाई की गई थी, जिनकी इलाज के दौरान 8 सितंबर को मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से चार आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें मुख्य आरोपी संजय ढाबा की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही थीं.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि, आरोपी संजय ढाबा रविवार को जब शहर की तरफ आ रहा था, तब पुलिस टीम ने उसे घेरकर रोकने का प्रयास किया. यह देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोलियां चला दीं. आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और उसे दबोच लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस को बताया है कि एक पत्रकार ने उसे सलाह दी थी कि वह खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करे, ताकि उसे आगे संरक्षण मिलता रहे. पुलिस अब उस पत्रकार की पहचान और इस साजिश में उसकी भूमिका की गहन जांच कर रही है. वहीं, मामले में शामिल अन्य तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

50 मुकदमे, फिर भी खुला घूम रहा था

संजय ढाबा पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज होने का खुलासा खुद पुलिस के आला अधिकारियों ने किया, लेकिन इसके साथ ही कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. आखिर गंभीर मामलों में नामजद होने के बाद इतने लंबे समय से खुलेआम कैसे घूम रहा था? अगर समय रहते गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता, तो शायद काकादेव के व्यापारी अमित कुमार की जान नहीं जाती.

संतकबीरनगर में इनामी गिरफ्तार

जिले के धनघटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैली गांव में हुए चर्चित गोकशी कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी महबूब अली को पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए खलीलाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरा मामला 11 सितंबर का है, जब धनघटा थाना क्षेत्र के मैली गांव में घर के बाहर से गोवंश को उठाकर ले जाने और उसका वध करने की घटना सामने आई थी.

एसपी संदीप मीणा के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और घटना के दिन ही मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि महबूब अली समेत दो अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहे थे. पुलिस के मुताबिक, बीती रात मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि मुख्य आरोपी महबूब अली क्षेत्र में मौजूद है और कहीं भागने की योजना बना रहा है. सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए धनघटा पुलिस टीम ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर आरोपी की घेराबंदी की. खुद को पुलिस से घिरता देख आरोपी महबूब अली ने बचने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली महबूब अली के पैर में लगी.

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