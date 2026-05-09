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कानपुर बस हादसा; लापता चालक का शव दो दिन बाद बरामद, दरगाही नहर में गिरी थी बस

गुरुवार को नहर में गिरी थी बस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए बस हादसे में फरार चालक का शव मिला है. चालक का शव शनिवार को साढ़ क्षेत्र की दरगाही नहर से बरामद हुआ है. शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शनिवार दोपहर साढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरगाही नहर में ग्रामीणों ने एक शव देखा. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया. पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान इंद्रपाल सिंह निवासी हंसपुर नौबस्ता के रूप में की. 7 मई गुरुवार को इंद्रपाल मजदूरों से भरी बस चला रहा था. हादसे के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था और माना जा रहा था कि वह गिरफ्तारी के डर से भाग गया है.