कानपुर बस हादसा; लापता चालक का शव दो दिन बाद बरामद, दरगाही नहर में गिरी थी बस
चालक का शव शनिवार को साढ़ क्षेत्र की दरगाही नहर से बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 7:11 PM IST
कानपुर : बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए बस हादसे में फरार चालक का शव मिला है. चालक का शव शनिवार को साढ़ क्षेत्र की दरगाही नहर से बरामद हुआ है. शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
शनिवार दोपहर साढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरगाही नहर में ग्रामीणों ने एक शव देखा. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया.
पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान इंद्रपाल सिंह निवासी हंसपुर नौबस्ता के रूप में की. 7 मई गुरुवार को इंद्रपाल मजदूरों से भरी बस चला रहा था. हादसे के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था और माना जा रहा था कि वह गिरफ्तारी के डर से भाग गया है.
बीते गुरुवार को बिधनू में मजदूरों से भरी बस डंपर से टकराकर नहर में गिर गई थी. उस समय पुलिस और ग्रामीणों ने बस में सवार 21 मजदूरों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन चालक इंद्रपाल की ओर किसी का ध्यान नहीं गया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि चालक मौके से भाग गया. इसलिए उसकी तलाश पानी में नहीं की गई, जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया. थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया, नहर से शव बरामद किया गया है. मृतक की पहचान बिधनू बस हादसे के चालक इंद्रपाल के रूप में हुई है. कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.
यह भी पढ़ें : डायबिटीज मरीजों को बड़ी राहत; जन औषधि केंद्रों पर मिल रहीं 75% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं