कानपुर में आठ बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन, 60 करोड़ रुपये की भूमि कराई गई खाली

कानपुर विकास प्राधिकरण बिना मानचित्र पास कराए निर्माण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है.

कानपुर में बुलडोजर एक्शन.
कानपुर में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit : Media Cell, KDA Kanpur)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 2:35 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 2:47 PM IST

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) बिना मानचित्र पास कराए अवैध निर्माण कराने वालों पर लगातार बुलडोजर एक्शन कर रहा है. इस कड़ी में जोन-1 में केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है. लोगों को उम्मीद थी संडे को बुलडोजर रेस्ट लेगा, लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ.

कानपुर में आठ बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन. (Video Credit : Media Cell, KDA Kanpur)

डॉ. रवि प्रताप सिंह सुबह सबेरे ही पूरे लाव-लशकर के साथ फील्ड पर निकले और सबसे पहले हिन्दूपूर में बीरू की चार बीघा ज़मीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराई. इसके बाद अन्य जगह चार बीघा ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया. बिठूर रोड स्थित गंगा इनक्लेव में हुई छह बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई. इसके अलावा बगदौधी कछार बांगर में बदन सिंह, दयाशंकर सिंह व अन्य की 10 हजार वर्गमीटर और मंधना में भी 1500 वर्गमीटर जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया. केडीए ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कब्जामुक्त कराई जमीन की कुल कीमत 60 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कानपुर में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit : Media Cell, KDA Kanpur)
कानपुर में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit : Media Cell, KDA Kanpur)

केडीए के वीसी मदन सिंह गर्बयाल ने बताया कि जिन जमीनों को कब्जामुक्त कराया जा रहा है. वहां प्राधिकरण की ओर से नई योजनाएं विकसित की जाएंगी. इसके लिए नगर नियोजक की ओर से ले आउट तैयार कराया जा रहा है. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि जो लोग कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं वे संबंधित विक्रेता के अलावा केडीए से प्लॉट का नक्शा स्वीकृत होने की जानकारी अवश्य कर लें. नक्शा स्वीकृत नहीं होने की दशा में एक्शन से नुकसान होगा.

TAGGED:

KDA KANPUR
BULLDOZER ACTION IN UP
KDA BULLDOZER ACTION
कानपुर विकास प्राधिकरण
BULLDOZER ACTION IN KANPUR

