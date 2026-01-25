ETV Bharat / state

कानपुर में आठ बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन, 60 करोड़ रुपये की भूमि कराई गई खाली

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) बिना मानचित्र पास कराए अवैध निर्माण कराने वालों पर लगातार बुलडोजर एक्शन कर रहा है. इस कड़ी में जोन-1 में केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है. लोगों को उम्मीद थी संडे को बुलडोजर रेस्ट लेगा, लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ.

कानपुर में आठ बीघा जमीन पर बुलडोजर एक्शन. (Video Credit : Media Cell, KDA Kanpur)

डॉ. रवि प्रताप सिंह सुबह सबेरे ही पूरे लाव-लशकर के साथ फील्ड पर निकले और सबसे पहले हिन्दूपूर में बीरू की चार बीघा ज़मीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराई. इसके बाद अन्य जगह चार बीघा ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया. बिठूर रोड स्थित गंगा इनक्लेव में हुई छह बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई. इसके अलावा बगदौधी कछार बांगर में बदन सिंह, दयाशंकर सिंह व अन्य की 10 हजार वर्गमीटर और मंधना में भी 1500 वर्गमीटर जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया. केडीए ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कब्जामुक्त कराई जमीन की कुल कीमत 60 करोड़ रुपये आंकी गई है.