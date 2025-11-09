ETV Bharat / state

कानपुर में खुलेआम गुंडई; भाई ने बहन के प्रेमी को बीच सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला

वारदात को अंजाम देने में लड़की के भाई के साथ उसके 3 दोस्त भी थे, पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 7:17 PM IST

कानपुर: यूपी के कानपुर खुलेआम गुंडई देखने को मिली. बहन के प्रेमी को भाइयों ने बीच सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है.

रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपाला टावर चंदेल चौराहा निवासी 21 साल का लकी यादव प्राइवेट नौकरी करता था. परिजनों ने बताया कि घर से कुछ ही दूरी पर एम ब्लॉक काकादेव कच्ची बस्ती में युवक रोहित रहता है. उसकी बहन से लकी का लव अफेयर था.

परिजनों ने बताया कि बेटे की शादी हो चुकी है लेकिन, उसकी पत्नी 3 महीने बाद छोड़कर चली गई थी. रोहित की बहन बार-बार घर आती थी. जबकि, उसको ऐसा करने से कई बार मना किया गया था. बहन को जब रोहित नहीं रोक पाया तो वह लकी यादव से रंजिश मानने लगा.

परिवार वालों ने बताया कि शनिवार देर रात जब लकी मोहल्ले के अपने दोस्त रिशु के साथ बाइक से घर लौट रहा था तभी रोहित ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ उसे घेर लिया. रोहित और उसके दोस्तों ने बेटे को रॉड से काफी बुरी तरीके से पीटा. घटना की जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी रोहित उर्फ नंदू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है.

बेटे की हत्या के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मां का कहना है कि मुझे हत्या का बदला चाहिए. मेरे इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार कर मेरा सब कुछ छीन लिया. एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि घटना गोपाल टावर के पास हुई थी.

सीसीटीवी देखने पर पता चला कि लकी और रिशु जिस मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था. दोनों जब पैदल जा रहे थे, तभी बाइक से 4 अन्य लोगों आए और मारपीट शुरू कर दी. इसमें रोहित चौहान, मोहित, अंकुर, अभय ने लकी के साथ मारपीट की और भाग गए.

परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के द्वारा घटना में फरार चल रहे अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जांच में पता चला है कि दोनों ग्रुप में लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था. पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है.

