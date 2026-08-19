कानपुर में एक साल पहले बहन की हत्या कर भाई ने रची झूठी कहानी, ऐसे दबोचा गया
सचेंडी थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में महिला की मौत का खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 11:30 AM IST
कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में सड़क दुर्घटना के रूप में दर्ज महिला की मौत के मामले का करीब एक साल बाद खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि स्कूटी सवार महिला की मौत किसी डीसीएम की टक्कर से नहीं हुई थी, बल्कि जमीन के विवाद में उसके सगे भाई ने ईंट और डंडे से सिर पर हमला कर उसकी हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस के अनुसार, मृतका सीमा देवी(32) के पिता कृष्ण पाल की मौत के बाद करीब चार बीघा जमीन का चार हिस्सों में बंटवारा हुआ था. मां ने अपने हिस्से की करीब एक बीघा जमीन गिफ्ट डीड के जरिए 32 वर्षीय सीमा देवी के नाम कर दी थी.
सीमा और उसके भाई श्यामजी के बीच इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. सीमा की शादी शिवली क्षेत्र के एक युवक से तय होने के बाद जब उसने जमीन भाई के नाम करने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने हत्या की साजिश रची. घटना के दिन सुबह विवाद के बाद सीमा जब पुलिस शिकायत के लिए स्कूटी से निकली तो रास्ते में आरोपी ने उसे रोककर उस पर हमला कर दिया.
वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने डायल 112 पर फोन कर अज्ञात डीसीएम की टक्कर से दुर्घटना होने की झूठी सूचना दी थी. पुलिस ने जब संबंधित डीसीएम चालक से पूछताछ की और उसके घटना के समय फतेहपुर में होने के साक्ष्य मिले, तो पुलिस का शक गहरा गया.
जांच के दौरान पुलिस को मृतका के होने वाले पति से एक अहम जानकारी मिली. उसने बताया कि घटना से एक दिन पहले सीमा ने उसे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने भाई से जान का खतरा होने की आशंका जताई थी. इसी व्हाट्सएप मैसेज, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी श्यामजी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी श्यामजी पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.