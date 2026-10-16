कानपुर में भाजपा नेता से लूटपाट; 34 लाख की लूट का 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं, इंस्पेक्टर निलंबित
भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री और बिधनू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह यादव के फार्म हाउस पर हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:40 AM IST
कानपुर : भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री और बिधनू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह यादव के फार्म हाउस पर हुई 34 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस की जांच लगातार उलझती जा रही है. 48 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा है. वहीं शुरुआती जांच में हीलाहवाली सामने आने पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने सेन पश्चिम पारा के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को निलंबित कर दिया है. पुलिस अब क्राइम सीन रीक्रिएट कर घटना के साक्ष्य जुटाने के प्रयास में जुट गई है.
बता दें, सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के न्यूरी स्थित फार्म हाउस पर हुई इस वारदात के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल मंगलवार शाम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह को टीम के साथ बदमाशों की तलाश में भेजा, लेकिन वह आसपास ही घूमते रहे. जांच में लापरवाही बरतने और लोगों से उचित व्यवहार न करने के आरोप में पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बुधवार को ही निलंबित कर दिया.
उलझी हुई वारदात और पुलिस के सामने खड़े सवाल : भाजपा नेता से लूटपाट की घटना में कई ऐसी कड़ियां हैं, जिनका जवाब पुलिस को नहीं मिल पा रहा है. फार्म हाउस में 30 कैमरे लगे बताए गए हैं, लेकिन मौके पर सिर्फ वही कैमरा खराब मिला जहां से आरोपी फांदकर फॉर्म हाउस के अंदर घुसे. ऐसे में पुलिस मान रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को कैमरों के बारे में पूरी जानकारी थी.
खुद को कैसे छुड़ाया : पुलिस कमिश्नर ने जब बंद कमरे में रमेश यादव से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनके हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और टेप लगा दिया था. इसके बाद उन्होंने खुद टेप हटाया, कपड़ा निकाला और दांतों से बंधे कपड़े को खोलकर प्रधान को फोन किया. इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की पूछताछ जारी है.
पूर्व पीएसओ और 18 संदिग्धों से पूछताछ : पुलिस अब तक इस मामले में 18 संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ कर चुकी है. इसमें भाजपा नेता के दो पूर्व पीएसओ भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस मंगलवार देर रात उठा लाई थी. इन दोनों ने वर्ष 2023 में लाखों रुपये की चोरी की थी. जिसके बाद परिजनों के माफी मांगने पर उन्हें काम से निकाल दिया गया था.
बताया जा रहा कि वारदात वाले दिन इन दोनों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन फार्म हाउस के आसपास मिली थी और उस वक्त उनके फोन स्विच ऑफ थे. हालांकि, उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अपने फोन जुए में हारकर गिरवी रख चुके थे. पुलिस इनके अलावा 16 अन्य लोगों की कॉल डिटेल और आसपास के मोबाइल टावर डंप डेटा की जांच कर रही है.
कर्मचारियों के बयान और आगे की रणनीति : जांच के दौरान एक पेच यह भी फंसा है कि भाजपा नेता रमेश यादव की सुरक्षा में लगे 6 निजी सुरक्षाकर्मी और 6 स्टाफ के लोग हैं. जिनके पुलिस ने बयान दर्ज करने शुरू किया तो उन्होंने अपने कर्मचारियों के बयान दर्ज कराने से मना कर दिया. हालांकि भाजपा नेता रमेश यादव ने इस बात का खंडन किया है. उन्होंने कहा है कि पूछताछ के लिए किसी भी तरह की रोक नहीं है. वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
पुलिस शातिर अपराधियों की खंगाल रही कुंडली : पुलिस बीटीएस टावर डंप करने के साथ ही शातिर अपराधियों की कुंडली भी खंगाल रही है. पुलिस के मुताबिक ऐसे दो दर्जन से ज्यादा शातिरों की कुंडली खंगाली जा रही है. साथ ही पुलिस क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले बाहरी नंबरों की पड़ताल कर रही है. इसके अलावा भाजपा नेता के साथ रहने वाले निजी सुरक्षाकर्मियों और उनके सेवादारों की भी कुंडली भी खंगाली जा रही है. इस मामले में अब तक सात संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है.
बहरहाल पुलिस की जांच लूट कांड की वारदात को लेकर कई तरह के सवालों में अभी उलझी हुई है. पहला यह है कि भाजपा नेता रमेश यादव के साथ जब घटना हुई तो नेवरी ग्राम प्रधान रमेश यादव ने तहरीर क्यों दी और दूसरा यह कि जैसा कि रमेश यादव ने बताया कि रात 11:37 पर नकाबपोश वारदात को अंजाम देकर भाग निकले. भाजपा नेता के हाथ पांव बंधे हुए थे जबकि मुंह में कपड़ा ठूंस कर टेप लगा था. इसके बाद भी उन्होंने कैसे कुछ ही देर में ग्राम प्रधान को फोन कर दिया. इस तरह की कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं.
पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का कहना है कि डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम शुक्रवार को क्राइम सीन रीक्रिएट करेगी. इससे यह साफ हो सकेगा कि घटना वास्तव में कैसे हुई थी. साथ ही इसमें अंदरूनी या बाहरी किन लोगों का हाथ हो सकता है. इसकी पड़ताल तेजी की चल रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : कानपुर में लूट की कई घटनाएं करने वाले तीन शातिर पुलिस ने दबोचे
यह भी पढ़ें : कानपुर पुलिस के हत्थे चढ़े पांच लुटेरे, बांट रहे थे लूट का माल