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कानपुर में भाजपा नेता से लूटपाट; 34 लाख की लूट का 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं, इंस्पेक्टर निलंबित

कानपुूर में भाजपा नेता से लूट का मामला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री और बिधनू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह यादव के फार्म हाउस पर हुई 34 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस की जांच लगातार उलझती जा रही है. 48 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा है. वहीं शुरुआती जांच में हीलाहवाली सामने आने पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने सेन पश्चिम पारा के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को निलंबित कर दिया है. पुलिस अब क्राइम सीन रीक्रिएट कर घटना के साक्ष्य जुटाने के प्रयास में जुट गई है.





बता दें, सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के न्यूरी स्थित फार्म हाउस पर हुई इस वारदात के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल मंगलवार शाम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह को टीम के साथ बदमाशों की तलाश में भेजा, लेकिन वह आसपास ही घूमते रहे. जांच में लापरवाही बरतने और लोगों से उचित व्यवहार न करने के आरोप में पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बुधवार को ही निलंबित कर दिया.



उलझी हुई वारदात और पुलिस के सामने खड़े सवाल : भाजपा नेता से लूटपाट की घटना में कई ऐसी कड़ियां हैं, जिनका जवाब पुलिस को नहीं मिल पा रहा है. फार्म हाउस में 30 कैमरे लगे बताए गए हैं, लेकिन मौके पर सिर्फ वही कैमरा खराब मिला जहां से आरोपी फांदकर फॉर्म हाउस के अंदर घुसे. ऐसे में पुलिस मान रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को कैमरों के बारे में पूरी जानकारी थी.