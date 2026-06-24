ETV Bharat / state

कानपुर नगर निगम में 75 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी, पवन गुप्ता सहित 6 को निकालने की मांग

बागी नेताओं पर गंभीर आपराधिक आरोप: नवीन पंडित ने कहा कि वे सभी भाजपा के बेहद अनुशासित कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. उन्होंने सीधे तौर पर पवन गुप्ता और अंकित मौर्य जैसे पार्षदों का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने सदन की शुरुआत से लेकर आखिरी तक सिर्फ बवाल काटने का काम किया है. उन्होंने दावा किया कि इन बागी पार्षदों के खिलाफ उनके पास आपराधिक मामलों के कई पुख्ता और कानूनी साक्ष्य मौजूद हैं. नवीन पंडित ने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर हत्या और जबरन वसूली जैसे मुकदमे चल रहे हैं, वे आज भाजपा पर ही मनगढ़ंत दोषारोपण कर रहे हैं.

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक कलह अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है. कानपुर नगर निगम में सत्ताधारी पार्टी के 75 से अधिक पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के 6 कथित बागी पार्षदों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का खुला ऐलान कर दिया है. वार्ड संख्या 93 गोविन्द नगर के पार्षद और भाजपा नेता सदन नवीन पंडित के नेतृत्व में एकजुट हुए कई पार्षदों ने शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दी है.

महापौर की छवि धूमिल करने की साजिश: ये बागी तत्व आज सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार और भाजपा संगठन को बदनाम करने की एक गहरी साजिश रच रहे हैं. एकजुट हुए भाजपा पार्षदों का सीधा आरोप है कि ये 6 तथाकथित पार्षद विपक्षियों और कुछ अदृश्य आकाओं के इशारे पर कानपुर की महापौर की बेदाग छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं. ये तत्व अपनी प्रशासनिक अज्ञानता के कारण जनता के बीच यह दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि शहर के विकास कार्य केवल नगर आयुक्त करा रहे हैं. जबकि सच्चाई यह है कि नगर निगम के भीतर किसी भी विकास कार्य और नीति निर्धारण का सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ महापौर का होता है.

मेयर और पवन गुप्ता में पुराना विवाद: असल में, अशोक नगर से भाजपा पार्षद पवन गुप्ता और मेयर प्रमिला पांडे के बीच चल रहे इस बड़े विवाद का मुख्य कारण कथित भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई एक शिकायत है. पार्षद पवन गुप्ता ने पूर्व में मेयर के बेटे पर नगर निगम के सरकारी कार्यों में अवैध रूप से दखल देने और अन्य पार्षदों को धमकाने के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे. इन आरोपों से नाराज मेयर प्रमिला पांडे का एक वीडियो भी पूर्व में सामने आया था, जिसमें वह अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर बुरी तरह भड़कती हुई दिखाई दी थीं. इसी भारी तनातनी के बीच, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे के दौरान एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया.

सीएम की सुरक्षा में सेंध का आरोप: मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद पवन गुप्ता और उनके कुछ सहयोगियों ने अधिकारियों को जबरन अपना ज्ञापन सौंप दिया. भाजपा के अन्य पार्षदों ने इस कृत्य को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी सेंध और बेहद आपत्तिजनक मानते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने इस अति-सुरक्षित क्षेत्र में बागी पार्षदों को संरक्षण देने वाले प्रशासनिक 'स्लीपर सेल' की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है. नवीन पंडित ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा और साख को बचाने की है.

75 पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे की धमकी: उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को दो टूक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि संगठन हमारा माई-बाप है और वे उनके सामने ही अपनी बात रख रहे हैं. नवीन पंडित ने कहा कि अब नेतृत्व को यह तय करना होगा कि या तो हमें पार्टी में रखिए या फिर इन 6 काली भेड़ों को बाहर का रास्ता दिखाइए. उन्होंने साफ किया कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो कानपुर नगर निगम के 75 से अधिक राष्ट्रवादी पार्षद सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कूच करेंगे. उन्होंने मीडिया से कहा कि वे किसी भी मंच पर इन 75 पार्षदों की सीधी परेड कराकर अपना पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

यह भी पढ़ें- अखिलेश यादव ने कहा- "अलीगंज हादसे के पीड़ितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा, राम मंदिर चढ़ावे में चोरी महापाप"