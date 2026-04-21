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कानपुर हादसा: बिठूर में बोलेरो ने दारोगा को रौंदा, फिर टेंट कारोबारी को 50 मीटर तक घसीटा

कानपुर: कानपुर के बिठूर क्षेत्र में सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार बोलेरो ने जमकर कहर बरपाया. इसकी चपेट में आने से एक टेंट कारोबारी की मौत हो गई. हादसे के दौरान ड्यूटी पर तैनात दरोगा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस भीषण टक्कर में एक अन्य बाइक सवार को भी मामूली चोटें आई हैं. हादसे के बाद बोलेरो का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

गश्त के दौरान दारोगा को रौंदा: कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया, बिठूर थाने की टिकरा चौकी पर तैनात दारोगा प्रदीप कुमार (29) देर रात अपनी टीम के साथ मकसूदाबाद क्षेत्र में गश्त पर थे. इसी दौरान कल्याणपुर की दिशा से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. दारोगा को रौंदने के बाद चालक ने वाहन की रफ्तार और बढ़ा दी और वहां से भागने की कोशिश की. लेकिन करीब 500 मीटर आगे जाकर उसने सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार और टेंट कारोबारी को भी अपनी चपेट में ले लिया.

50 मीटर तक घसीटा गया शव: हादसे का शिकार हुए कल्याणपुर के कश्यप नगर निवासी फूल सिंह कुशवाहा (45) सुंदरम पार्टी लॉन में अपना काम खत्म करके रात करीब डेढ़ बजे वापस लौट रहे थे. राहगीरों के मुताबिक, बोलेरो फूल सिंह को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और इसके बाद अनियंत्रित होकर एक पानी से भरे गड्ढे में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान मंगलवार सुबह टेंट कारोबारी फूल सिंह कुशवाहा ने दम तोड़ दिया.