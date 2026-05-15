कानपुर में दुकानदार ने 5 साल बच्ची के साथ की अश्लील हरकत, फतेहपुर में मासूम के साथ दरिंदगी
कानपुर के बिठूर में 5 साल की मासूम से दुकानदार ने अश्लील हरकत की. फतेहपुर में 5-वर्षीय मासूम के साथ अधेड़ ने घिनौनी हरकत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:39 PM IST
कानपुर/फतेहपुर: कानपुर में स्कूल से लौट रही 5 साल की मासूम से पड़ोसी दुकानदार ने अश्लील हरकत की. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गईं हैं. वहीं फतेहपुर में 5 वर्ष की बच्ची के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है. आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
कानपुर में मासूम बच्ची से अश्लील हरकत: कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से घर लौट रही 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी दुकानदार के बैड टच और अश्लील हरकत का मामला सामने आया है. पुलिस ने परिजनों की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, बच्ची के पिता का गंभीर आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद भी छोड़ दिया था. पीड़ित पिता ने बताया कि मासूम बच्ची शुक्रवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस आ रही थी.
दुकान के अंदर ले जाकर की दरिंदगी: रास्ते में मोहल्ले के ही एक सुनार ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपनी दुकान के अंदर खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत कीं. मासूम बच्ची ने जैसे-तैसे घर पहुंचकर रोते हुए अपने माता-पिता को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया. जब पीड़ित परिजन इस बात की शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे, तो वहां मौजूद दबंगों ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट भी की.
पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप: स्थिति को बिगड़ता देख पीड़ित परिजनों ने तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर चौकी ले आई. पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के कुछ ही देर बाद राजनीतिक पैरवी और दबाव के चलते बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया. इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों का आक्रोश भड़क गया और उन्होंने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से कर दी. उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बिठूर पुलिस ने आनन-फानन में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.
गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित: एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को थाना बिठूर पुलिस को एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर सौंपी थी. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उसकी छोटी बच्ची के साथ एक पड़ोसी ने बैड टच और छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया है. इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गई हैं.
हमीरपुर में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी: हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर घर ले जाने और गलत काम करने का मामला सामने आया है. परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित बच्ची की मां के अनुसार, यह वारदात 12 मई की शाम करीब छह से सात बजे के बीच की है.
पपीता दिलाने का दिया लालच: वारदात के वक्त मासूम बच्ची अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. आरोप है कि गांव का ही निवासी खलक सिंह पुत्र रामदास अनुरागी (50) उसे पपीता दिलाने का लालच देकर अपने सूने घर ले गया. मासूम बच्ची आरोपी को रिश्ते में दादा कहती थी और दोनों परिवार एक ही बिरादरी के हैं. पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी ने घर के अंदर ले जाकर बच्ची के साथ गलत काम किया.
गंभीर हालत में घर पहुंची बच्ची: कुछ देर बाद मासूम बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और उसने मां को रोते-रोते पूरी आपबीती बताई. मां के मुताबिक, बच्ची बुरी तरह सहमी हुई थी. पीड़िता की मां ने बताया कि वह घर में अकेली रहती है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी के लिए दिल्ली में रहते हैं. वारदात के बाद उसने तुरंत फोन पर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वे गांव पहुंचे.
दिल्ली से परिजनों के लौटने पर दर्ज हुआ केस: बाहर से परिजनों के गांव लौटने का इंतजार करने के कारण पुलिस तक मामला पहुंचने में एक दिन का समय लग गया. मां ने बताया कि कुछ समय पहले जब उसके ससुर की तबीयत खराब हुई थी, तब वे इलाज के लिए राठ गए थे. उस दौरान गांव के प्रधान की गाड़ी यही आरोपी खलक सिंह चला रहा था. इसी वजह से उसका पीड़ित परिवार के घर पर आना-जाना शुरू हुआ था और किसी को उस पर शक नहीं हुआ.
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल: प्रभारी निरीक्षक दिनेश पांडेय ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है. महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पीड़िता के बयान दर्ज कराकर मामले की विवेचना की जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार आरोपी प्रधान का चालक है और पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है.
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