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कानपुर में दुकानदार ने 5 साल बच्ची के साथ की अश्लील हरकत, फतेहपुर में मासूम के साथ दरिंदगी

रिश्ते में 'दादा' कहने वाले ने पार की हदें, बच्ची की हालत देख कांप उठी मां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर/फतेहपुर: कानपुर में स्कूल से लौट रही 5 साल की मासूम से पड़ोसी दुकानदार ने अश्लील हरकत की. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गईं हैं. वहीं फतेहपुर में 5 वर्ष की बच्ची के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है. आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कानपुर में मासूम बच्ची से अश्लील हरकत: कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से घर लौट रही 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी दुकानदार के बैड टच और अश्लील हरकत का मामला सामने आया है. पुलिस ने परिजनों की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, बच्ची के पिता का गंभीर आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद भी छोड़ दिया था. पीड़ित पिता ने बताया कि मासूम बच्ची शुक्रवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस आ रही थी. दुकान के अंदर ले जाकर की दरिंदगी: रास्ते में मोहल्ले के ही एक सुनार ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपनी दुकान के अंदर खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत कीं. मासूम बच्ची ने जैसे-तैसे घर पहुंचकर रोते हुए अपने माता-पिता को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया. जब पीड़ित परिजन इस बात की शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे, तो वहां मौजूद दबंगों ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट भी की. स्कूल से लौट रही 5 साल की मासूम से पड़ोसी दुकानदार ने की अश्लील हरकत. (Photo Credit: ETV Bharat) पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप: स्थिति को बिगड़ता देख पीड़ित परिजनों ने तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर चौकी ले आई. पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के कुछ ही देर बाद राजनीतिक पैरवी और दबाव के चलते बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया. इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों का आक्रोश भड़क गया और उन्होंने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से कर दी. उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बिठूर पुलिस ने आनन-फानन में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित: एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को थाना बिठूर पुलिस को एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर सौंपी थी. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उसकी छोटी बच्ची के साथ एक पड़ोसी ने बैड टच और छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया है. इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गई हैं.