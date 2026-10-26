कानपुर के बिठूर का बदलेगा स्वरूप, वाल्मीकि आश्रम और ब्रह्मावर्त घाट का बनेगा कॉरिडोर
कानपुर की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में रामायण सर्किट, कॉरिडोर और पर्यटन विकास के काम तेजी से शुरू होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:56 PM IST
कानपुर: कानपुर शहर में गंगा बैराज से आगे बढ़ते ही सिंहपुर चौराहे के दाहिनी ओर से ऐतिहासिक और पावन धरा बिठूर की सीमा शुरू हो जाती है. चुंगी चौराहे पर पहुंचते ही ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की आवाजें पर्यटकों का स्वागत करने लगती हैं जो ब्रह्मावर्त घाट और नानाराव पार्क चलने की गुहार लगाते हैं. लगभग दो से ढाई किलोमीटर आगे बढ़ते ही गंगा नदी का विशाल और नयनाभिराम रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जहां एक तरफ नानाराव पार्क और वाल्मीकि आश्रम के भव्य दरवाजे दिखाई देते हैं.
सावण के पवित्र दिनों में मां गंगा का पानी जब ब्रह्मावर्त घाट स्थित ब्रह्मा खूंटी को डुबोता है, तो वह दृश्य अत्यंत अप्रतिम लगता है. अब सूबे के मानचित्र पर 1857 की क्रांति की साक्षी रही इस पावन नगरी को नया आयाम देने की तैयारी शुरू हो चुकी है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली बिठूर के विकास की कमान: सोमवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे और उन्होंने मंच से बिठूर के सर्वांगीण विकास का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लेने की बात कही. इस दौरान बिठूर सीट से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बताया कि जब भी उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव रखा, तब-तब तुरंत स्वीकृति मिली.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब बिठूर को एक बिल्कुल नई और विशिष्ट पहचान मिलने जा रही है. योजना के तहत गंगा किनारे बने कई पुराने घाटों के जीर्णोद्धार का काम पहले से जारी है, जबकि अब वाल्मीकि आश्रम का सुंदरीकरण कराया जाएगा. इसके साथ ही ऐतिहासिक ब्रह्मावर्त घाट का कायाकल्प कर इसे एक भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा.
रामायण सर्किट और पर्यटन योजनाओं से खुलेगा तरक्की का रास्ता: 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों से जुड़ी स्मृतियों और स्मारकों को भी नए सिरे से संवारा और विकसित किया जाएगा. बिठूर में रामायण सर्किट प्रोजेक्ट को अब धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे इस पौराणिक क्षेत्र की पहचान का विस्तार होगा. इसी कड़ी में जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने जानकारी दी कि बिठूर में पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर का निर्माण कराया जाएगा.
इतिहासकार बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म भले ही चौबेपुर के रूद्रपुर बैल गांव में हुआ था, लेकिन अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए वे बिठूर आए थे. यहीं भगवान लक्ष्मण माता सीता को लेकर आए थे, जहां लव और कुश का जन्म हुआ और उन्होंने शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा ली.
संस्कृतिक विरासत और रोजगार के अवसरों को मिलेगी नई गति: नानाराव पार्क में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिठूर में जारी विकास कार्यों से पूरे क्षेत्र को नई ऊर्जा मिल रही है. उन्होंने कहा कि रामायण सर्किट, होमस्टे योजना और स्थानीय हस्तशिल्प के संवर्धन से यहां की आधारभूत सुविधाएं बेहद मजबूत होंगी. इससे बिठूर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नए उद्योगों का आगमन होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. बिठूर की इस गौरवशाली धार्मिक, सांस्कृतिक और क्रांतिकारी विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिठूर महोत्सव की भी शुरुआत की गई है, जिससे इस पावन भूमि को व्यापक पहचान मिलेगी.
यह भी पढ़ें- पैदावार बंपर, फिर भी बेबस किसान! आलू के गिरते भाव ने बढ़ाई चिंता, कोल्ड स्टोरेज में 45% स्टॉक डंप; अन्नदाताओं ने बनाई दूरी