ETV Bharat / state

कानपुर के बिठूर का बदलेगा स्वरूप, वाल्मीकि आश्रम और ब्रह्मावर्त घाट का बनेगा कॉरिडोर

1857 की क्रांति की गवाह ऐतिहासिक नगरी बिठूर का होगा कायाकल्प: सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास का जिम्मा खुद संभाला ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर में गंगा बैराज से आगे बढ़ते ही सिंहपुर चौराहे के दाहिनी ओर से ऐतिहासिक और पावन धरा बिठूर की सीमा शुरू हो जाती है. चुंगी चौराहे पर पहुंचते ही ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की आवाजें पर्यटकों का स्वागत करने लगती हैं जो ब्रह्मावर्त घाट और नानाराव पार्क चलने की गुहार लगाते हैं. लगभग दो से ढाई किलोमीटर आगे बढ़ते ही गंगा नदी का विशाल और नयनाभिराम रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जहां एक तरफ नानाराव पार्क और वाल्मीकि आश्रम के भव्य दरवाजे दिखाई देते हैं.

सावण के पवित्र दिनों में मां गंगा का पानी जब ब्रह्मावर्त घाट स्थित ब्रह्मा खूंटी को डुबोता है, तो वह दृश्य अत्यंत अप्रतिम लगता है. अब सूबे के मानचित्र पर 1857 की क्रांति की साक्षी रही इस पावन नगरी को नया आयाम देने की तैयारी शुरू हो चुकी है.

ब्रह्मावर्त घाट और वाल्मीकि आश्रम का होगा सुंदरीकरण. (Video Credit: ETV Bharat) सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली बिठूर के विकास की कमान: सोमवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे और उन्होंने मंच से बिठूर के सर्वांगीण विकास का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लेने की बात कही. इस दौरान बिठूर सीट से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बताया कि जब भी उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव रखा, तब-तब तुरंत स्वीकृति मिली. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब बिठूर को एक बिल्कुल नई और विशिष्ट पहचान मिलने जा रही है. योजना के तहत गंगा किनारे बने कई पुराने घाटों के जीर्णोद्धार का काम पहले से जारी है, जबकि अब वाल्मीकि आश्रम का सुंदरीकरण कराया जाएगा. इसके साथ ही ऐतिहासिक ब्रह्मावर्त घाट का कायाकल्प कर इसे एक भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा की पहल रंग लाई. (Photo Credit: ETV Bharat)