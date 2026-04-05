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कानपुर में अपना दल नेता की पिटाई पर भड़के बीजेपी विधायक, बिल्हौर थाने में हंगामा

एसीपी मंजय सिंह ने बताया, दारोगा पर मारपीट का आरोप लगा है. उन्हें लाइन हाजिर करने की मांग की गई है.

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बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर से की दारोगा की शिकायत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 9:19 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 10:52 PM IST

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कानपुर: कानपुर के बिल्हौर थानाक्षेत्र के ककवन रोड पर वाहन का चालान काटने के बाद उपजे विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है. अपना दल (एस) युवा मंच के जिलाध्यक्ष उज्ज्वल कटियार के साथ थाने के भीतर मारपीट का मामला सामने आया है.

आरोप है कि दारोगा शुभम तोमर ने नेता की बेरहमी से पिटाई की और उन्हें हवालात में बंद कर दिया. इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय बीजेपी विधायक मोहित सोनकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए.

जानकारी देते विधायक मोहित सोनकर. (Video Credit: ETV Bharat)

वाहन की नंबर प्लेट टूटी: जिलाध्यक्ष उज्ज्वल कटियार के अनुसार, शनिवार को आए भीषण आंधी-पानी के दौरान उनकी बोलेरो कार क्षतिग्रस्त हो गई थी. उनके वाहन की नंबर प्लेट टूट गई थी. उन्होंने नंबर प्लेट को सुरक्षित गाड़ी के अंदर रख लिया था, लेकिन ककवन रोड के पास पुलिस ने इसी आधार पर उनकी गाड़ी का चालान काट दिया. अगले दिन जब वह अपनी समस्या बताने के लिए थाने पहुंचे, तो वहां विवाद बढ़ गया. आरोप है कि एसआई शुभम तोमर ने उनके साथ न केवल अभद्रता की, बल्कि कानून को ताक पर रखकर उनके साथ मारपीट भी की.

दारोगा को हटाने की मांग: विधायक मोहित सोनकर ने थाने पहुंचकर पुलिस की इस कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई और समर्थकों के साथ घेराव किया. उन्होंने संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से हटाने और लाइन हाजिर करने की मांग की. इस दौरान विधायक ने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से फोन पर बात करके मामले की शिकायत दर्ज कराई. सत्ता पक्ष की इस भारी नाराजगी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह बैकफुट पर नजर आया.

एसीपी ने दिया जांच का आश्वासन: एसीपी मंजय सिंह ने बताया कि गाड़ी का चालान होने से नाराज एक युवक आज थाने पहुंचा था. युवक ने दारोगा पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाकर हंगामा किया और क्षेत्रीय विधायक को भी मौके पर बुला लिया. पुलिस के उच्चाधिकारियों ने फिलहाल समझा-बुझाकर सभी को शांत कराया और निष्पक्ष जांच का वादा किया. पीड़ित युवक ने दारोगा के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- कानपुर किडनी कांड; अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी, डाॅक्टरों से चल रही पूछताछ

Last Updated : April 5, 2026 at 10:52 PM IST

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