बिकरू कांड: आर्म्स एक्ट के मुकदमे की मूल केस के साथ सुनवाई के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड में अभियुक्तों पर दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे की सुनवाई मूल केस के साथ करने के खिलाफ याचिका खारिज की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 9:52 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में अभियुक्तों पर दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे की सुनवाई मूल केस के साथ करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. याचिका में आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमे का ट्रायल अलग से चलाने की मांग की गई थी.
मूल केस के साथ होगी सुनवाई: रमेश चंद्र और 6 अन्य आरोपियों की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सुनवाई की. याचिका में स्पेशल अपर सेशन जज कानपुर देहात के 6 अगस्त 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी. कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने याचियों का पक्ष सुने बिना आर्म्स एक्ट के मामले मूल केस के साथ सुने जाने का आदेश दिया है जो अवैधानिक है.
पूर्व याचियों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी थी: याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कहा कि याचियों को सुनवाई का अवसर दिया गया था, मगर उनकी ओर से कोई आपत्ति दर्ज़ नहीं कराई गई. कोर्ट रिकॉर्ड देखने पर पाया कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश पारित करने से पूर्व याचियों को सुनवाई का मौका दिया था लेकिन उनकी ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई. कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट के आदर्श में कोई अवैज्ञानिकता नहीं है.
8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी: 2020 में कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी. इसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट कानपुर देहात की अदालत में चल रहा है. घटना से संबंधित अभियुक्तों से बाद में पुलिस ने असलहों की बरामदगी की और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे अलग से दर्ज किए गए. चूंकि सभी बरामदगी मूल घटना से ही संबंधित है इसलिए ट्रायल कोर्ट ने मूल वाद और आर्म्स एक्ट का मुकदमा एक साथ सुनने का आदेश दिया. जिसे चुनौती दी गई थी.
