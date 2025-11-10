ETV Bharat / state

बिकरू कांड की हाईकोर्ट में अब रोज होगी सुनवाई; जज ने जल्द से जल्द पूरी सुनवाई करने के दिए आदेश

बिकरू कांड की हाईकोर्ट में अब रोज होगी सुनवाई. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे का ट्रायल दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार प्रति दिन सुनवाई करते हुए पूरा किया जाए. किसी भी पक्ष को आवश्यक रूप से स्थगन न दिया जाए.

बिकरू कांड की आरोपी रेखा अग्निहोत्री की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याची के अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्र और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय की दलीलें सुनकर दिया है.

रेखा अग्निहोत्री के अधिवक्ता का कहना था कि यह उसका दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र है. इससे पूर्व हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. याची 2020 से जेल में है. उसका नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं था. मामले कई अन्य अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी है. अब तक कुल 17 गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं, जबकि चार्जशीट में 102 गवाह हैं.

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कहा कि गवाहों के बयान में रेखा का नाम सामने आया है. उस पर आरोप है कि उसने घटना वाली रात पुलिस कर्मियों की लोकेशन हमलावरों को बताई थी और उनको जान से मार देने के लिए उकसाया.