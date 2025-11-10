बिकरू कांड की हाईकोर्ट में अब रोज होगी सुनवाई; जज ने जल्द से जल्द पूरी सुनवाई करने के दिए आदेश
कानपुर में बिकरूकांड दो जुलाई 2020 की रात को हुआ था, विकास दुबे को पुलिस की लोकेशन देने की आरोपी रेखा अग्निहोत्री की जमानत खारिज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 3:31 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे का ट्रायल दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार प्रति दिन सुनवाई करते हुए पूरा किया जाए. किसी भी पक्ष को आवश्यक रूप से स्थगन न दिया जाए.
बिकरू कांड की आरोपी रेखा अग्निहोत्री की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याची के अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्र और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय की दलीलें सुनकर दिया है.
रेखा अग्निहोत्री के अधिवक्ता का कहना था कि यह उसका दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र है. इससे पूर्व हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. याची 2020 से जेल में है. उसका नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं था. मामले कई अन्य अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी है. अब तक कुल 17 गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं, जबकि चार्जशीट में 102 गवाह हैं.
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कहा कि गवाहों के बयान में रेखा का नाम सामने आया है. उस पर आरोप है कि उसने घटना वाली रात पुलिस कर्मियों की लोकेशन हमलावरों को बताई थी और उनको जान से मार देने के लिए उकसाया.
विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि अभियोजन को कुल 35 गवाहों के ही बयान दर्ज कराने है, जिनमें से 17 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. इससे पहले इसी मामले के अभियुक्त बबलू मुसलमान और केके शर्मा की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. कोर्ट ने मुकदमे का ट्रायल शीघ्रता से पूरा करने का आदेश देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी.
क्या था बिकरू कांड: दो जुलाई 2020 की रात को गैंगस्टर विकास दुबे के गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर उसके साथियों ने घात लगा कर हमला कर दिया था. इसमें एक डिप्टी एसपी सहित आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी.
