ETV Bharat / state

लिव इन पार्टनर ने महिला की हत्या कर बेड के नीचे छिपाई लाश, दुपट्टे से गला घोंटकर मारा, CCTV के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा. ( Photo Credit; Media Cell Commissionerate Police )