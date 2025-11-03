ETV Bharat / state

लिव इन पार्टनर ने महिला की हत्या कर बेड के नीचे छिपाई लाश, दुपट्टे से गला घोंटकर मारा, CCTV के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस

कानपुर में एक नवंबर को मिला था महिला का सड़ा-गला शव, सोमवार को पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी ने कबूला जुर्म.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा.
पुलिस ने आरोपी को पकड़ा. (Photo Credit; Media Cell Commissionerate Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 5:34 PM IST

कानपुर : लिव इन पार्टनर से विवाद होने पर एक शख्स ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद बेड के नीचे लाश छिपाकर फरार हो गया. सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने सोमवार को इस घटना का खुलासा किया.

रायपुरवा इलाके के लक्ष्मीपुरवा में एक नवंबर को पुलिस को एक मकान के अंदर भारती देवी देवी की लाश मिली थी. बेड के नीचे से लाश सड़ी-गली हालत में मिली थी. पुलिस ने शव को 3 से 4 दिन पुराना बताया था. कमरे के बाहर खून भी बह रहा था. इससे मोहल्ले में दहशत फैल गई थी.

सीसीटीवी से रोहित पर गहराया शक : जांच में पुलिस का शक महिला के लिव इन पार्टनर रोहित उर्फ वाहिद पर गया. सीसीटीवी फुटेज में रोहित मकान के अंदर से बाहर आता दिखा था, जबकि महिला बाहर नहीं निकली.

पुलिस ने आरोपी रोहित को रायपुरवा थाने से महज 20 मीटर की दूरी से पकड़ा. पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया.

आपसी विवाद में की थी हत्या : सोमवार को डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने इस मामले पर पत्रकारों से वार्ता की. उन्होंने बताया कि आपसी विवाद में रोहित उर्फ वाहिद ने ही भारती देवी का मर्डर किया था. हत्या के बाद वह मौके से चला गया था. जांच में उसके खिलाफ कई साक्ष्य मिले थे.

उन्होंने बताया कि आरोपी को जेल भेजा जा रहा है. मामले में भारती देवी के मौसेरे भाई की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं दूसरी ओर इस हत्याकांड के कई अहम बिंदुओं पर पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई.

जब हत्या गला घोंटकर की गई तो कमरे से बाहर खून कैसे निकला था?, विवाद की वजह क्या थी?.

मर्डर मिस्ट्री के खुलासे में मददगार बन रहे कैमरे : शहर में बड़ी चोरी की घटनाएं हों या फिर हत्या जैसे मामले. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों के लिए गली-मोहल्लों से लेकर चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे काफी मददगार साबित हो रहे हैं.

कुछ दिनों पहले कलेक्टरगंज में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने 200 कैमरों की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया था. इसके बाद रायपुरवा में भारती हत्याकांड में भी पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची.

