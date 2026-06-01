ETV Bharat / state

युवाओं को ईश्वर से जोड़ने का नया तरीका है भजन क्लबिंग, भजन गायक गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताई खासियत

कानपुर पहुंचे भजन गायक व संगीतकार गजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से साझा किए विचार.

मीडिया से मुखातिब भजन गायक व संगीतकार गजेंद्र प्रताप सिंह
मीडिया से मुखातिब भजन गायक व संगीतकार गजेंद्र प्रताप सिंह (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : "युवा वर्ग वर्षों से भजन सुनता आ रहा है. भजन का अर्थ है, सीधे ईश्वर से जोड़ना. हम अब वही पहल शुरू कर रहे हैं, जिसे हमने भजन क्लबिंग का नाम दिया है. भजन क्लबिंग एक ऐसी विधा है, जिसके माध्यम से हम युवाओं को नए तरीके से भजन सुनाएंगे और उन्हें भजनों के साथ जोड़ेंगे".

कानपुर में मीडिया से मुखातिब भजन गायक व संगीतकार गजेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

ये बातें रविवार को कानपुर पहुंचे भजन गायक व संगीतकार गजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीच में कहीं. वे कानपुर में एक निजी होटल में ठहरे थे. गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कानपुर खुशियों का शहर है. हम यहां भजनों के माध्यम से खुशियां बांटेंगे. कानपुर में तीसरा दौरा है. यहां के लोगों के अंदर जो अपनापन है, वह कानपुर की ओर खींच लाता है.

युवा वर्ग में संगीत के पसंद के सवाल पर गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, देखिए युवा हों या बुजुर्ग, सभी को संगीत से लगाव जरूर होता है. अब वह संगीत की विधा शास्त्रीय संगीत, गजलें या बालीवुड के गाने हो सकते हैं. गजलें भी खूब सुनी जाती हैं, जो अंतर की बात है, वह हमारे बीच से ही सामने आती है, लेकिन हमें इस अंतर को खत्म करना है.

गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी युवाओं को संगीत से जुड़ना चाहिए. संगीत को सीखना चाहिए. यह ऐसा माध्यम है, जिससे आपका चित्त पूरी तरह से खुश हो जाएगा. भले ही आपको कितना तनाव क्यों न हो. इसके लिए शाम का समय चुनिए. शाम पांच से सात बजे तक संगीत से जुड़िए और वो भी एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह. एक दिन ऐसा आएगा, जब आपका कड़ा अभ्यास आपको सफलता के पायदान पर पहुंचा देगा. फिलवक्त युवाओं का अपनी सनातन संस्कृति के प्रति दिनोंदिन रुझान बढ़ रहा है, ये सकारात्मक संदेश है.

यह भी पढ़ें : Watch Video: कानपुर में गायक किशन भगत के कार्यक्रम में जमकर मारपीट, पुलिस कर रही जांच

यह भी पढ़ें : VIDEO: बिहार की सिंगर स्वाति मिश्रा ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार को लेकर कही ये बात

TAGGED:

BHAJAN SINGER GAJENDRA PRATAP SINGH
CULTURAL ACTIVITIES IN KANPUR
YOUNG PASSION FOR MUSIC
BHAJAN SINGING
BHAJAN CLUBBING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.