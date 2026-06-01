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युवाओं को ईश्वर से जोड़ने का नया तरीका है भजन क्लबिंग, भजन गायक गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताई खासियत

मीडिया से मुखातिब भजन गायक व संगीतकार गजेंद्र प्रताप सिंह ( Photo Credit : ETV Bharat )