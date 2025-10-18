ETV Bharat / state

सावधान! दीपावली ऑफर और वाउचर से हो रही ठगी, टारगेट पर व्यापारी ट्रांसपोर्टर और डॉक्टर

साइबर ठगों का जाल बेहद नया और लुभावना होता है. धोखाधड़ी का शिकार होने से बचना है तो "पापा" का ख्याल रखना बेहद जरूरी है.

दीपावली में साइबर क्राइम.
दीपावली में साइबर क्राइम. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 1:54 PM IST

4 Min Read
कानपुर : दीपवाली सीजन में आकर्षक ऑफर, वाउचर, शुभकामनाओं से भरे संदेश व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों को मिल रहे हैं. इनमें कुछ मैसेज और ऑफर साइबर अपराधी भेज रहे हैं. साइबर ठगों के जाल में फंस कर आप भी अपनी गाढ़ी कमाई गंवा सकते हैं. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने साइबर क्राइम एक्सपर्ट और एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा से बातचीत कर विभिन्न पहलुओं को खंगाला. देखें खास रिपोर्ट...

दीपावली ऑफर में साइबर जालसाजी से बचने के उपाय. (Video Credit : ETV Bharat)


साइबर क्राइम से बचना है तो "पापा" का रखें ख्याल

साइबर क्राइम एक्सपर्ट इंजीनियर रमन प्रताप सिंह के मुताबिक आधुनिक गैजेट्स का उपयोग कर साइबर ठग कई तरह से जालसाजी कर रहे हैं. हालांकि आप "पापा" (पर्सनल इनफॉरमेशन) को ध्यान में रखकार जालसाजी का शिकार होने से बच सकते हैं. आप जितने ज्यादा जागरूक और सतर्क होंगे तो उतने ही सुरक्षित रहेंगे. पापा से मतलब पर्सनल इनफॉरमेशन यानी आपको अपनी निजी जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी है. अवॉइड क्लिक एनी लिंक, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है. सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक खातों के पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें. अवटर्स यानी कार्टून आर्ट आपको किसी भी बाहरी साइड पर जाकर अवटर्स क्रिएट नहीं करना है.

ईटीवी भारत से बातचीत में एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि त्योहार के सीजन में अक्सर साइबर अपराधी एक्टिव हो जाते हैं. ये शातिर ठग इस सीजन में लोगों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर, वाउचर और शुभकामनाएं भरे संदेश व्हाट्सएप के जरिए भेजकर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं. ऐसे में आपको किसी भी लिंक या ऑफर पर बिल्कुल भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है. साथ ही किसी भी अनजान के खाते में भुगतान नहीं करना है. साइबर ठगी होने पर बिना देरी साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. ठगी के बाद का एक घंटा गोल्डन ऑवर होता है. जिसमें आप की रकम बचाई जा सकती है.


दीपावली पर बरते 3 खास सावधानियां : एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा के मुताबिक आप तीन चीजों का विशेष ध्यान रखकर साइबर ठगों से खुद को बचा सकते हैं. अगर आपके पास व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से हैप्पी दीपावली या फिर दीया बनकर किसी भी तरह का क्राफ्ट डाउनलोड करने के लिए आ जाता है तो उसे नजर अंदाज करें. ऐसे फोटो क्राफ्ट में कोड छुपा हो सकता है. जिसे डाउनलोड करते ही आपका फोन हैक सकता है और साइबर अपराधी फोन का एक्सेस लेकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं. अपना व्हाट्सएप मैन्युअल अपडेट पर रखें. ऑटो डाउनलोड या अपडेट ऑप्शन हटा दें.


एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा का कहना है कि व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके का वाउचर या फिर गिफ्ट कार्ड आए तो बिल्कुल भी क्लिक न करें. आपके नंबर पर लिंक एसएमएस भी आ सकता है. किसी भी तरह की ओटीपी शेयर न करें. अभी दो के हमारे पास आए हैं. जिसमें सोशल इंजीनियरिंग के जरिए व्यापारी, डाॅक्टर को फंसाया जा रहा है. साइबर ठगों से बचने के लिए ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग के लिए हमेशा विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. साइबर ठगी का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने के साथ स्थानीय साइबर सेल पर भी शिकायत दर्ज कराएं.

