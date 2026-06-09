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कानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश, साथी भी गिरफ्तार

कानपुर: बेकनगंज थाना पुलिस ने काफी समय से वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी तस्लीम उर्फ राहिल को उसके मददगार के साथ गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की. पूछताछ पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.



पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि इनामी आरोपी साथी के साथ बेकनगंज इलाके में ही मौजूद है. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की और दोनों बदमाशों को धर दबोचा. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया दूसरा आरोपी मोहम्मद लईक उर्फ मो. रफीक है, जो बेकनगंज के रेल पटरी इलाके का रहने वाला है.



कई गंभीर मामलों में चल रहे थे फरार: गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी तस्लीम उर्फ राहिल तलाक महल (बेकनगंज) का निवासी है. उसके खिलाफ मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी देने जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर था, जिसके चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. पुलिस प्रशासन की ओर से उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.



बेकनगंज थाना प्रभारी मोईन खान ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और दोनों का ही पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. दोनों पर ही 25 हजार का इनाम घोषित था. पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को जेल भेज दिया गया है.



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